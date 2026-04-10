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पाकिस्तान के बयान से तिलमिलाया इजरायल, सीजफायर वार्ता के बीच दी खुली धमकी

Israel Pakistan Tension: मिडिल ईस्ट में सीजफायर के बीच इज़रायल और पाकिस्तान के बीच बयानबाज़ी से तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तान की मध्यस्थता पर इजरायल ने कड़ा विरोध जताया, जिससे शांति वार्ता और युद्धविराम पर खतरा मंडराने लगा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:07 AM IST

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पाकिस्तान के बयान से तिलमिलाया इजरायल, सीजफायर वार्ता के बीच दी खुली धमकी

Israel Pakistan Tension: मिडिल ईस्ट में एक तरफ शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ इजरायल और पाकिस्तान अब आपस में भिड़ गए हैं. पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्धविराम को लेकर मध्यस्थता कर रहा है. ऐसे हालात में इन दोनों देशों के बीच टकराव से युद्धविराम खतरे में पड़ सकता है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजरायल मानवता के लिए एक अभिशाप है. इस बयान पर इजरहायल ने पलटवार किया है. इजरायल ने इस्लामाबाद की मध्यस्थता की पेशकश की निंदा की है और उन "आतंकवादियों" के खिलाफ अपनी रक्षा करने की कसम खाई है जो तेल अवीव का विनाश चाहते हैं.

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान को फटकार लगाई. उन्होंने यहूदी राष्ट्र को "कैंसर जैसा" बताया, जिसे सार ने "इजरायल के पूर्ण विनाश का आह्वान" कहा. सार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इजरायल एक ऐसी सरकार की ओर से आने वाले इन खुले तौर पर यहूदी-विरोधी और झूठे आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है, जो 'शांति की मध्यस्थता' करने का दावा करती है. यहूदी राष्ट्र को 'कैंसर जैसा' कहना, असल में उसके पूर्ण विनाश का आह्वान करना है. इजरायल उन आतंकवादियों से अपनी रक्षा करेगा जिन्होंने उसके विनाश की कसम खाई है."

पाकिस्तान ने किया हमला
इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल को "बुराई और मानवता के लिए एक अभिशाप" बताया. उन्होंने इजरायल पर आरोप लगाया कि जब शांति वार्ता चल रही है, तब वह लेबनान में "नरसंहार" कर रहा है. उन्होंने कहा, "इजरायल बुराई है और मानवता के लिए एक अभिशाप है. जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है. इजरायल द्वारा निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है; पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में खून-खराबा बिना किसी रुकावट के जारी है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी धरती पर इस 'कैंसर जैसे' राष्ट्र को बनाया, वे नरक में जलें."

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इससे पहले भी हो चुका है विवाद
गौरतलब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक बयान से हाल ही में हुआ सीजफायर और भी कमजोर पड़ गया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने वाली है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं. पहले ही पाकिस्तान की आलोचना हो रही थी क्योंकि वह दो हफ्तों के सीजफायर की शर्तों को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाया था. अब इस नए बयान ने स्थिति को और उलझा दिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया था कि लेबनान इस शांति समझौते का हिस्सा है, लेकिन इस दावे को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने साफ तौर पर गलत बताया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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