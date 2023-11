Israel-Palestine War Update: IDF ने जारी किया मस्जिद का वीडियो, हमास बेसमेंट से कर रहा था ऑपरेट; VIDEO

Israel-Palestine War Update: इजराइली डिफेंस फोर्स ने एक गाजा की एक मस्जिद का वीडियो जारी है. इजराइल का दावा है कि इस मस्जिद के बेसमेंट को हमास हथियारों को स्टोर करने के लिए लिए इस्तेमाल करता था. आईडीएफ ने दावा किया कि प्रयोगशाला एक दीवार के पीछे छिपी हुई थी जिसे सुरंग को उजागर करने के लिए बलों को तोड़ना पड़ा.

वीडियो में दावा किया गया है कि अलग-अलग तरह के मोर्टार, रॉकेट और विस्फोटक सामग्री के अलावा, व्हाइटबोर्ड पर रॉकेट स्केच बनाए गए पाए गए हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "मस्जिद जैसे पवित्र स्थानों का इस्तेमाल आतंकवाद के मुखौटे के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए... जो कभी पूजा स्थल था वह अब आतंकवाद का घर है." इससे पहले इजराइल ने दावा किया था कि हमास अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल बेस के तौर पर करता था.

इस सब के बीच इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गया है. इसके बदले में हमास को 50 होस्टेज को छोड़ना होगा. नेतन्याहू ने कहा है कि सीज फायर के बाद यह जंग जारी रहने वाली है. हमास ने 240 लोगों को बंदी बनाया हुआ है, इस डील के तहत 50 लोगों को रिलीज करेगा. नेतन्याहू ने कहा,"मैं दोहराना चाहूंगा. युद्ध जारी है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते - हमास को खत्म करना, हमारे सभी बंधकों को वापस करना." बता दें यह डील कतर के जरिए कराई जा रही है.

Holy places, such as mosques, should not be used as fronts for terrorism.

Hamas used this mosque as a weapons storage facility and a laboratory for Hamas’ rockets. Finding dozens of mortars, warhead missiles, thermobaric weapons, RPGs and a tunnel shaft.

What was once a place… pic.twitter.com/i6qK0j4HgQ

— Israel Defense Forces (@IDF) November 21, 2023