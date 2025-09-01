यूरोपीय देशों की एक्शन से बौखलाया नेतन्याहू; गज़ा के साथ वेस्ट बैंक पर भी करेगा कब्जा?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2904675
Zee SalaamMuslim World

यूरोपीय देशों की एक्शन से बौखलाया नेतन्याहू; गज़ा के साथ वेस्ट बैंक पर भी करेगा कब्जा?

Palistine News: योरोप के कई देशों ने यह घोषणा की है कि वे सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूम में मान्याता देंगे. इस ऐलान की वजह से नेतन्याहू की सरकार बेचैन हो गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार गज़ा के साथ-साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की प्लानिक कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:20 PM IST

Trending Photos

यूरोपीय देशों की एक्शन से बौखलाया नेतन्याहू; गज़ा के साथ वेस्ट बैंक पर भी करेगा कब्जा?

Palistine News: गज़ा में पिछले दो सालों से नेतन्याहू की फौज नरसंहार कर रही है, जिससे दुनिया के तमाम देशों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में यूरोप के कई देशों ने यह घोषणा किया है कि सितंबर के महीने में वे फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे. इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार बौखला गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल, गज़ा के साथ-साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की योजना बना रहा है. 

अरब न्यूज़ के मुताबिक कई यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने के घोषणा की जवाब में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अगुवाई वाले वेस्ट बैंक पर इजरायल कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है. इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने को लेकर रविवार को चर्चा की है. 

बीते रविवार देर रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में वेस्ट बैंक पर पूरी तरह कब्जा करने की योजना पर चर्चा हुई. हालांकि इजरायली अधिकारियों या नेताओं की तरफ से आधिकारिक रूप से वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाली योजना का ऐलान नहीं किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि गज़ा में हमास की सरकार है. वहां के सभी विभाग और सैन्य अधिकार हमास के कंट्रोल में हैं. लेकिन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अगुवाई वाली सरकार है. इसके बावजूद वेस्ट बैंक पर इजरायल द्वारा कब्जा करने की चर्चा बढ़ गई है. 

वहीं, गज़ा सिटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए इजरायल ने भीषण बमबारी शुरू कर दी है. एक इजरायली हमले में हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा की मौत हो गई. गज़ा में लगभग हमास की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है. हालांकि गज़ा एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और इसका नुकसान इजरायली सैनिकों को भी उठाना पड़ रहा है. हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Palistine NewsIsrael occupy West BankEurope Recognition Palestinian StateToday Newsmuslim world newsGaza News

Trending news

UPDATE
Update: Afghanistan भूकंप में 622 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 लोग घायल
gaza
Gaza के लोगों को बाहर बसाएंगे नेतन्याहू, पैसा और किराया भी देगा यूएस; जानें डिटेल
Haryana news
नफरती मानसिकता को नहीं बख्शेगा कोर्ट! मदरसे पर हमला करने वाले बदमाशों को बड़ा झटका
Pakistan News
Pakistan में मौसम विभाग की फिर वॉर्निंग, जानें कितना हुआ नुकसान
Rajasthan news
कांवड़ में मांस की दुकानें बंद तो क्या ईद मिलादुन्नबी पर शराब पर लगेगी रोक?
Haldwani
Haldwani Riot: बिना पुख्ता सबूत के 18 महीने जेल, अब मिली तस्लीम को जमानत
Indonesian Student Protest
इंडोनेशिया में छात्र क्यों कर रहे हैं हिंसक प्रदर्शन; 6 स्टूडेंट्स की मौत
yusuf pathan
Rahul Gandhi के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे Yusuf Pathan
Assam
Assam: इस इलाके में चलेगा हिमंत का बुलडोजर; मुसलमानों को टारगेट करने के लगे इल्जाम
Afghanistan
Afghanistan में भूकंप से भारी तबाही, 9 लोगों की मौत; कई सौ घर तबाह
;