/अमन की राह में फिर नेतन्याहू बने रोड़ा, फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा देने से इनकार

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ग़ज़ा में कत्लेआम के बीच इजरायली वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर ऐसी जिद पर कायम दिखाई दे रहे हैं, जिससे फिलिस्तीन की सरजमीं पर खून-खराबा रुकने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका की तरफ से ग़ज़ा में जंग खत्म करने के लिए पेश किए गए 15 नुकाती अमन के मंसूबे को नेतन्याहू ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने ग़ज़ा और वेस्ट बैंक में किसी भी तरह की फिलिस्तीनी रियासत बनने की गुंजाइश से भी इनकार कर दिया है.
नेतन्याहू ने इतवार (9 अगस्त) को कहा, "जब तक मैं वजीर-ए-आजम हूं, ग़ज़ा या वेस्ट बैंक में कोई फिलिस्तीनी रियासत नहीं होगी." नेतन्याहू के हठधर्मिता भरे बयान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने अमन के मंसूबे को जंग खत्म करने की दिशा में बड़ी कामयाबी बताया था.
इजरायली वजीर-ए-आजम नेतन्याहू ने धमकी दी कि इजरायली फौज ग़ज़ा से उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगी, जब तक हमास को पूरी तरह हथियारों से महरूम नहीं कर दिया जाता, यानी इजरायल की तरफ से ग़ज़ा से फौजी वापसी की शर्त सीधे तौर पर हमास के मुकम्मल निःशस्त्रीकरण (Disarmament) से जोड़ दिया है.
हालांकि, इजरायल का एक बड़ा तबका बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों से नाराज है. वह हमास के साथ अमन चाहता है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स इजरायली वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर जानबूझकर जंग को लंबा खींचने की कोशिश करने का दावा कर रहे हैं, ताकि नेतन्याहू करप्शन के मुकदमें से बच सकें.
ट्रंप के अमन मंसूबे को बड़ा झटका
नेतन्याहू का यह बयान उस वक्त आया है, जब एक हफ्ते से कुछ ज्यादा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 15 नुकाती मंसूबे को जंग के खात्मे की दिशा में बड़ी पेशरफ्त और बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था. ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेतन्याहू की मेजबानी के बाद इजरायल के रवैये की तारीफ भी की थी और कहा था कि इजरायल इस समझौते से बहुत खुश है.
हालांकि ट्रंप ने साथ ही यह भी माना था कि इस मंसूबे को जमीन पर लागू करना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा था कि यह बेहद पेचीदा मामला है और इसमें उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. अब नेतन्याहू के ताजा बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका के मंसूबे और इजरायल की मौजूदा सोच के बीच काफी फासला मौजूद है.
एक इजरायली सियासी जराए ने यह भी बताया कि वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के दौरान ग़ज़ा के मुद्दे पर बातचीत ही नहीं हुई थी. इससे दोनों नेताओं के बीच अमन मंसूबे को लागू करने को लेकर तालमेल पर भी सवाल उठने लगे हैं.
हमास भी अपनी शर्तों पर कायम
दूसरी तरफ हमास ने भी इस समझौते को बिना शर्त कबूल करने से इनकार किया है. हमास का कहना है कि हथियार छोड़ने की तरफ बढ़ने से पहले इजरायल को अपनी फौजी कार्रवाई रोकनी होगी और पहले हुए जंगबंदी समझौते की पाबंदियों को पूरा करना होगा.
बातचीत में शामिल हमास के सीनियर रहनुमा ग़ाज़ी हमद ने कहा कि तंजीम एक ऐसे समझौते को कबूल करने के लिए तैयार है जो उसके लिए मुश्किल और तकलीफदेह हो सकता है. हालांकि उन्होंने फौरन हथियार डालने की हामी नहीं भरी.
रहनुमा ग़ाज़ी हमद के मुताबिक, किसी भी नए समझौते की तरफ पहला कदम इजरायल की तरफ से हमलों को रोकने और लोगों के कत्लेआम को बंद करने की पक्की गारंटी होना चाहिए. इसके बाद शरम अल-शेख में हुए पहले जंगबंदी समझौते के शुरुआती मरहले को लागू किया जाना जरूरी है. इसमें इजरायली हमले रोकना, इजरायली फौज को पहले वाली जगहों तक पीछे हटाना और ग़ज़ा में सामान और इंसानी मदद की ज्यादा आमद की इजाजत देना शामिल है.
हमास का कहना है कि इन शर्तों पर अमल के बाद ही वह अपने हथियारों को ग़ज़ा के इंतजाम के लिए बनाए जाने वाले कौमी इंतजामी कमेटी के हवाले करने पर राजी होगा. यह कमेटी फिलिस्तीनी माहिरों पर आधारित एक इंतजामी ढांचा होगी, जिसे ग़ज़ा के तबादले के दौर में इलाके का इंतजाम संभालना है.
इजरायल को आठ मुल्कों की कड़ी चेतावनी
इजरायल और हमास के बीच शर्तों को लेकर बढ़ते फासले पर आठ मुल्कों ने भी फिक्र का इजहार किया है. संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब और मिस्र ने गुरुवार (9 अगस्त) को एक साझा बयान जारी कर ग़ज़ा में जारी इजरायली फौजी कार्रवाई की मजम्मत की.
इन मुल्कों ने चेतावनी दी कि इजरायल की लगातार फौजी कार्रवाई अमेरिका की हिमायत वाले अमन मंसूबे के अगले मरहले को पटरी से उतार सकती है. उनका कहना है कि फिलिस्तीनी गुटों की तरफ से ट्रंप के पेश किए गए ढांचे को कबूल किए जाने के बाद समझौते को आगे बढ़ाने की बैनुल-अकवामी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इजरायल की कार्रवाई इन कोशिशों को कमजोर कर रही है.
8 मुल्कों के विदेस मंत्रियों ने की इजरायली फौजी कार्रवाई की मुखालिफत
आठों मुल्कों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि ग़ज़ा में जारी फौजी कार्रवाई सियासी अमल को पटरी से उतार सकती है, दोबारा तनाव भड़का सकती है और पहले से गंभीर इंसानी बोहरान को और गहरा कर सकती है. इस साझा बयान की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें ऐसे मुल्क एक साथ नजर आए हैं, जिनके इजरायल के साथ रिश्ते और पॉलिसियां एक-दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं.
संयुक्त अरब अमीरात के इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते हैं और वह अमेरिका का करीबी साझेदार माना जाता है, जबकि तुर्किये इजरायल की पॉलिसी का सबसे मुखर क्षेत्रीय आलोचक रहा है. इन देशों की इजरायल को चेतावनी कई मायनों में अहम माना जा रहा है.