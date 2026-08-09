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अमन की राह में फिर नेतन्याहू बने रोड़ा, फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा देने से इनकार

Benjamin Netanyahu on Gaza Peace Plan: ग़ज़ा में अमन की कोशिशों को इजरायली वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से बड़ा झटका लगा है. उन्होंने ग़ज़ा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार करते हुए हमास के पूरी तरह से हथियार छोड़ने तक फौज वापस बुलाने से भी मना कर दिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 09, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:42 PM IST
अमन की राह में फिर नेतन्याहू बने रोड़ा, फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा देने से इनकार
Image Credit: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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