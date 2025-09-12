नेतन्याहू के नापाक इरादे जाहिर; हमास नहीं, फिलिस्तीन को मिटाना है टार्गेट!

Palestine News: इजरायल एक विस्तारवादी देश है, इस बात की पुष्टि पिछले दो सालों से गज़ा पर हो रही बमबारी और कब्जे से साबित हो गई. इजरायल सालों से आतंकवाद से लड़ने और आत्म रक्षा की आड़ में अरब देशों पर हमला करता है और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है. साथ ही इजरायल अपने आप को पीड़ित के रूप में दुनिया के सामने पेश करता है. हालांकि दुनिया को अब इजरायल की हकीकत पता चल गई है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ और 149 देशों के फैसले का मजाक बनाया है.

दरअसल, पिछले मंगलवार को इजरायली सेना ने हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए कतर पर हमला बोला. इस हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. इसी कड़ी में बीते गुरुवार (11 सितंबर) को एक बयान में कहा कि भविष्य में फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं होगा और वह इस वादे को पूरा करेंगे. बता दें कि 149 देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है. नेतन्याहू ने यह बयान देकर इन देशों को चुनौती दे दी है.

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक अवैध इजरायली बस्ती बसाने की योजना पर हस्ताक्षर किया. इस योजना ने वेस्ट बैंक दो भागों में बंट जाएगा. नेतन्याहू ने कहा कि भविष्य में कोई फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं होगा और यह जमीन इजरायलियों की है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र और ज्यादातर देश द्विराष्ट्र समाधान की बात करते हैं, जिसके तहत इजरायल और फिलिस्तीन दो राष्ट्र बनाए जाए. इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी.

नेतन्याहू फिलिस्तीनी राष्ट्र को सिरे से नकार दिया है. उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि उन्हें किसी आतंकवाद से नहीं लड़ना है. नेतन्याहू को बस फिलिस्तीन पर कब्जा करना है और इस काम को पूरा करने के लिए वह बहाना ढूंढ़ रहे हैं. इजरायल दुनिया भर में इस बात को प्रचारित करता है कि वे पीड़ित हैं और इतिहास में उनके साथ जुल्म हुआ है, यह बात एक हद तक सही भी है. इजरायली सरकार हमेशा से यह कहती है आई है कि उनके पास राइट टू एग्जिस्ट है, यानी रहने का अधिकार. लेकिन नेतन्याहू खुद फिलिस्तीनियों से उनकी पहचान, उनका देश और रहने का अधिकार छिनने की बात कर रहे हैं.