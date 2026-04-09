40 दिनों बाद मस्जिद-ए-अक्सा से आई अजान की आवाज; इजरायल ने दी नमाज पढ़ने की इजाजत

Israel Reopen Al Aqsa Mosque: इजरायल ने बीते 40 दिनों से अल-अक्सा मस्जिद को बंद करके रखा था. इसको लेकर मुस्लिम देशों ने इजरायल की निंदा की और अल-अक्सा मस्जिद को खोलने की अपील की. इजरायल ने आज गुरुवार (9 अप्रैल) को अल-अक्सा मस्जिद को खोल दिया है. अब नमाजी अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकते हैं.

लगभग 60 वर्षों में पहली बार अल-अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. फिलिस्तीन के लोगों ने इस प्रतिबंध के बावजूद अल-अक्सा में ईद और अन्य नमाजें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इजरायल ने फिलिस्तीन के नमाजियों पर बल प्रयोग करके उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया. अल-अक्सा मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अहम है, क्योंकि यह मुसलमानों का पहला किबला है. अभी दुनिया भर के मुसलमान मक्का में मौजूद 'काबा' को अपना किबला मानते हैं और 'काबा' की ओर रुख करके नमाज पढ़ते हैं.

दुनिया भर के मुसलमान काबा से पहले अल-अक्सा मस्जिद की ओर रुख करके नमाज पढ़ा करते थे. इसके साथ ही अल-अक्सा मस्जिद का महत्व मुस्लिम समाज के लिए ज्यादा इसलिए भी है कि काबा और मस्जिद-ए-नबवी के बाद तीसरे सबेसे मुकद्दस मस्जिद मस्जिद-ए-अक्सा है. इसीलिए अल-अक्सा मस्जिद के बंद होने पर दुनिया भर के मुसलमानों की ओर से प्रतिक्रिया आती है.