कौन है अबू उबैदा, जिसे मारने का दावा कर रहा इजरायल
War on Gaza: गज़ा सिटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में शनिवार को इजरायली सेना ने दावा किया कि एक हमले में हमास के फेमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा को मार दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:36 AM IST

Abu Obaida: गज़ा पर पिछले दो सालों से इजरायली सेना का हमला जारी है. हमास अभी भी गज़ा में मौजूद है और इजरायली सेना का सामना कर रहा है. इन सब के बीच हमास के एक प्रवक्ता अबू उबैदाह का नाम चर्चाओं में रहा. इजरायल गज़ा सिटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए हमला तेज कर दिया है. इजरायली सेना ने बीते शनिवार को मध्य गज़ा में एक हवाई हमला किया. इस हमले में कथित तौर पर हमास के फेमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदाह को निशाना बनाया गया. 

यह हमला गाजा शहर में एक स्थानीय बेकरी के पास हुआ. इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. इजरायली सेना ने इस हमले से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि IDF ने इस अभियान में सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया है. IDF ने कहा कि इस हमले के दौरान पूरी हवाई निगरानी थी. इन सब एहतियातों का उद्देश्य नागरिकों की मौत की तादाद को कम करना था. 

हमास के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इजरायली हमले में अबू उबैदा की मौत हुई है? IDF ने कहा कि यह हमला खुफिया जानकारियों के आधार पर किया गया. IDF ने कहा कि हमले से कुछ वक्त पहले शिन बेट और सैन्य खुफिया विभाग ने इजरायली सोना को एक खुफिया जानकारी दी. इसी जानकारी के आधार पर हमला किया गया. 

गौरतलब है कि इजरायल ने गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसको देखते हुए बीते शुक्रवार को हमास के फैमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली सेना को चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया था. अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा कि इजरायली सेना गज़ा सिटी पर कब्जा करने की कोशिश न करे, इससे इजरायली बंधकों के लिए खतरा पैदा होगा.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि गज़ा सिटी में इजरायली हमले के दौरान जिन मुश्किलों का सामना हमास के लड़ाके करेंगे, उन्हीं मुश्किलों का सामना इजरायली बंधकों को भी करना पड़ेगा. अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली कैदी हमास के लड़ाकों के साथ फ्रंट लाइन पर रहेंगे. यानी कि इजरायली बंधकों की जान हर वक्त खतरे में रहेगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

war on gazaGaza NewsHamas Military Spokesperson Abu ObaidaIsrael killed Abu ObaidaToday Newsmuslim world news

कौन है अबू उबैदा, जिसे मारने का दावा कर रहा इजरायल
