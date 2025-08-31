कौन है अबू उबैदा, जिसे मारने का दावा कर रहा इजरायल

Abu Obaida: गज़ा पर पिछले दो सालों से इजरायली सेना का हमला जारी है. हमास अभी भी गज़ा में मौजूद है और इजरायली सेना का सामना कर रहा है. इन सब के बीच हमास के एक प्रवक्ता अबू उबैदाह का नाम चर्चाओं में रहा. इजरायल गज़ा सिटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए हमला तेज कर दिया है. इजरायली सेना ने बीते शनिवार को मध्य गज़ा में एक हवाई हमला किया. इस हमले में कथित तौर पर हमास के फेमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदाह को निशाना बनाया गया.

यह हमला गाजा शहर में एक स्थानीय बेकरी के पास हुआ. इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. इजरायली सेना ने इस हमले से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि IDF ने इस अभियान में सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया है. IDF ने कहा कि इस हमले के दौरान पूरी हवाई निगरानी थी. इन सब एहतियातों का उद्देश्य नागरिकों की मौत की तादाद को कम करना था.

हमास के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इजरायली हमले में अबू उबैदा की मौत हुई है? IDF ने कहा कि यह हमला खुफिया जानकारियों के आधार पर किया गया. IDF ने कहा कि हमले से कुछ वक्त पहले शिन बेट और सैन्य खुफिया विभाग ने इजरायली सोना को एक खुफिया जानकारी दी. इसी जानकारी के आधार पर हमला किया गया.

गौरतलब है कि इजरायल ने गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसको देखते हुए बीते शुक्रवार को हमास के फैमस सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली सेना को चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया था. अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा कि इजरायली सेना गज़ा सिटी पर कब्जा करने की कोशिश न करे, इससे इजरायली बंधकों के लिए खतरा पैदा होगा.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि गज़ा सिटी में इजरायली हमले के दौरान जिन मुश्किलों का सामना हमास के लड़ाके करेंगे, उन्हीं मुश्किलों का सामना इजरायली बंधकों को भी करना पड़ेगा. अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली कैदी हमास के लड़ाकों के साथ फ्रंट लाइन पर रहेंगे. यानी कि इजरायली बंधकों की जान हर वक्त खतरे में रहेगी.