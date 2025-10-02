ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हमले के बाद दुनिया भर में भारी बवाल, इजरायल के खिलाफ इन देशों में हो रहे प्रदर्शन

Global Sumud Flotilla News: ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को गज़ा जाने से रोक दिया गया है. इजरायली सेना इस काफिले पर हमला करके सभी कार्यकर्ताओं को एक-एक कर गिरफ्तार कर रही है. इजरायली सेना के इस कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर के कई देश जैसे, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, तुनिशिया, बेल्जियम में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.
Global Sumud Flotilla News: ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ग्रुप पर बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात को इजरायल हमला करने और उस ग्रुप को गज़ा जाने के रोकने पर दुनिया भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इजरायली सेना के इस कार्रवाई के खिलाफ सबसे जोरदार प्रदर्शन तुर्की में हो रहे हैं. ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर जैसे ही हमले और कब्जा करने की खबरें सामने आईं, तुर्की के सड़कों पर हजारों की तादाद में लोगों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया.
तुर्की के बाद बेल्जियम की सड़कों पर भी वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन और ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के समर्थन में नारेबाजी की. साथ ही ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजरायली हमले का विरोध किया. इसके साथ ही तुनिशिया में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुए. ग्लोबल फ्लोटिला को इजरायली सेना द्वारा सीज करने के खिलाफ तुनिशिया के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया. हाल ही में तुनिशिया में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला समूह की नाव पर इजरायली ड्रोन द्वारा हमला भी किया गया था.
वहीं, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजरायली सेना के एक्शन से नाराज होकर फ्रांस के लोगों ने भी प्रदर्शन किया. फ्रांस हमेशा से इजरायल के साथ खड़ा रहा है. लेकिन पिछले दो सालों में इजरायल द्वारा गज़ा में नरसंहार करने के बाद वहां के लोग इजरायल के खिलाफ हो गए हैं और फिलिस्तीन को इजरायल के कब्जे से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं.
फ्रांस के बाद स्पेन के लोगों ने भी प्रदर्शन किया. स्पेन के कई लोग ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान में शामिल हैं. इटली और जर्मनी में भी इसी प्रकार के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिले हैं. दुनिया भर के लगभग 46 देशों से 497 लोग इस अभियान में शामिल हैं. अब इजरायली सेना एक-एक कर इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर रही है.
गौरतलब है कि इजरायली सेना के इस कार्रवाई के खिलाफ सिर्फ दुनिया भर के आम लोग ही नहीं, बल्कि तुर्की समेत यूरोप के कई देशों ने अधिकारिक तौर पर बयान जारी करके ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायल से मांग की है.