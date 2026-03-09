Advertisement
ग़ज़ा में कत्लेआम करने वाला इजरायल सहमा, ईरान की मिसाइलों ने बरपाया कहर; अस्पतालों में जगह पड़ी कम!

Iran Israel War Update: ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते से अब तक 13 लोगों की मौत और लगभग दो हजार लोग घायल हुए हैं. अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है.

Mar 09, 2026, 11:51 PM IST

Iran Attack on Israel: फिलिस्तीन और ईरान में हालिया दिनों सैन्य हमले कर हजारों लोगों की मौत के घाट उतारने वाला इजरायल अब खुद हमलों की मार झेल रहा है. तेहरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल में मौत और घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इतवार (8 मार्च) को जारी बयान में कहा कि पिछले हफ्ते से अब तक ईरान के हमलों में कम से कम 13 इजरायली मारे गए हैं, जबकि 1,929 लोग घायल हुए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं और अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायलों का इलाज जारी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के भीतर ही 157 लोग घायल हुए हैं. इससे साफ है कि हमलों का असर लगातार बना हुआ है और आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. मंत्रालय ने बताया कि घायलों में से 112 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीमें लगातार उनका इलाज कर रही हैं और कई शहरों के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है.

यह भी पढ़ें: ईरान-इजरायल जंग से तेल बाजार में भूचाल, कीमतें 115 डॉलर के पार

इजरायली स्वास्थ्य अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि जैसे ही हवाई हमले का सायरन बजे, लोग तुरंत सुरक्षित शेल्टर की ओर जाएं, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है. मंत्रालय ने बताया कि हाल के हमलों के दौरान कई लोग घबराहट में शेल्टर की ओर दौड़ते समय घायल हो गए. मानवाधिकार संगठन और UN, अक्सर इजरायल पर हताहतों का आंकड़ा कम करके पेश करने का आरोप लगाते रहे हैं. उनका कहना है कि इजरायल में मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है.

बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव उस समय अचानक बढ़ गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर संयुक्त हमला किया. इस हमले में ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया, जिससे भारी तबाही हुई. रिपोर्टों के मुताबिक, इन हमलों में 1,200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए. इन मृतकों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्ला अली खामेनेई भी शामिल हैं.

इन हमलों के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब देते हुए इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए. इसके साथ ही तेहरान ने उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. लगातार हो रहे इन हमलों के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है और क्षेत्र के कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध कब होगा खत्म? ट्रंप बोले- 'नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला'

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

israel news iran attack israel muslim news

