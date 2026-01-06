ग़ज़ा के बाद अब लेबनान पर नजर; हिज्बुल्लाह- हमास के बहाने इजरायल का नया हमला

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldग़ज़ा के बाद अब लेबनान पर नजर; हिज्बुल्लाह- हमास के बहाने इजरायल का नया हमला

Israel Attacks Lebanon: ग़ज़ा में बेगुनाहन फिलिस्तीनियों की हत्या के बाद इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह और हमास की आड़ में कई गांवों पर ताबड़ तोड़ बमबारी की. इसके अलावा सिडोन समेत कई इलाकों में इमारतें तबाह हुईं, कई लोग घायल होने की खबर है. मानवाधिकार संगठनों ने नेतन्याहू सरकार के इस हमले की निंदा की है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:10 PM IST

इजरायल ने अब लेबनान पर किया हमला (फाइल फोटो)
Lebanon News: ग़ज़ा में जारी तबाही और भारी अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बीच अब इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा लेबनान तक बढ़ा दिया है. हिज्बुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के नाम पर इजरायली सेना ने लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं. इजरायल और लेबनानी सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक, इन हमलों की जद में लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी आया है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोमवार (5 जनवरी) को तड़के करीब एक बजे के बाद तटीय शहर सिडोन के ऊपर धुएं का विशाल बादल उठता हुआ साफ देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि इजरायल की ओर से शुरू किया गया यह हमला मंगलवार (6 जनवरी) सुबह तक जारी रहा और अलग-अलग इलाकों को निशाना बनाया गया.

लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, इजरायली हमले में सिडोन के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई. वहीं, इजरायल के सरकारी चैनल 'कान' टीवी ने बताया कि हमलों में कई लोग घायल हुए हैं. हालांकि, फिलहाल किसी के मारे जाने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने मंगलवार सुबह एक बयान जारी कर कहा कि सोमवार से शुरू हुए ताबड़तोड़ हमलों के दौरान लेबनान के कई इलाकों में हिज्बुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया. IDF के मुताबिक, इन हमलों में जमीन के ऊपर और नीचे मौजूद हथियार भंडारण स्थलों और सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया.

यहूदी फौज ने अपने बयान में दावा किया कि इन ठिकानों का इस्तेमाल हिज्बुल्लाह के जरिये IDF सैनिकों और इजरायली सरकार के खिलाफ हमले करने के साथ-साथ अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत करने के लिए किया जा रहा था. नेतन्याहू की फौज ने यह भी कहा कि दक्षिणी लेबनान में हमास के हथियार निर्माण से जुड़े ठिकानों पर भी हमला किया गया.

लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोमवार रात को हुए हमलों में दक्षिणी लेबनान के चार गांवों और देश की पूर्वी सीमा के पास स्थित कई इमारतों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में चार घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कई गाड़ियों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा सड़कों को भी क्षति पहुंची है. 

