हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में घुसकर इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं !

Israel attack on Hamas Leaders: इजराइली फौज ने ग़ज़ा के बाद अब कतर की राजधानी दोहा में भी हमास के सीनियर नेताओं पर धावा बोल दिया है. इसकी जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेज के सीनियर अधिकारियों ने दी है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह हमले कहां हुए हैं. इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है.
Trending Photos
Israel attack in Doha: इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने हमास के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 'सटीक हमले' किए हैं. हालांकि, सेना ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए. समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और आसमान में धुआं उठता भी देखा गया.
वहीं, हमास के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि उनके वार्ता दल को दोहा में निशाना बनाया गया. यह हमला तब हुआ जब उनकी बैठक चल रही थी. इस घटना ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है. इज़राइल ने हमास के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया है, जबकि हमास इसे बातचीत रोकने की साज़िश बता रहा है। मामले की आगे की जानकारी का इंतजार है.
अपडेट जारी है...