हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में घुसकर इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं !
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2915352
Zee SalaamMuslim World

हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में घुसकर इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं !

Israel attack on Hamas Leaders: इजराइली फौज ने ग़ज़ा के बाद अब कतर की राजधानी दोहा में भी हमास के सीनियर नेताओं पर धावा बोल दिया है. इसकी जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेज के सीनियर अधिकारियों ने दी है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह हमले कहां हुए हैं. इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:28 PM IST

Trending Photos

इजराइली हमलों के बाद दोहा में उठता धुआं (PC- Al Jazeera)
इजराइली हमलों के बाद दोहा में उठता धुआं (PC- Al Jazeera)

Israel attack in Doha: इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने हमास के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 'सटीक हमले' किए हैं. हालांकि, सेना ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए. समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और आसमान में धुआं उठता भी देखा गया.

वहीं, हमास के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि उनके वार्ता दल को दोहा में निशाना बनाया गया. यह हमला तब हुआ जब उनकी बैठक चल रही थी. इस घटना ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है. इज़राइल ने हमास के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया है, जबकि हमास इसे बातचीत रोकने की साज़िश बता रहा है। मामले की आगे की जानकारी का इंतजार है.

अपडेट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

israel newsqatar newsHamas news

Trending news

Omar Abdullah on MLA Mehraj Malik
'पत्थरबाजी की कोई...', MLA Mehraj Malik पर PSA लगाने पर भड़के उमर अब्दुल्लाह
israel news
हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं
Zeeshan Siddiqui on Baba Siddiqui Murder Case
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सवाल पूछने पर मुस्कुराते हैं अधिकारी, बेटे का बड़ा दावा
mp news
इंदौर लव जिहाद केस में अनवर कादरी की बढ़ी मुश्किलें,कोर्ट ने बढ़ाई पुलिस रिमांड
Pakistan coup possibility
बांग्लादेश से नेपाल तक उठा विद्रोह का तूफान, क्या पाकिस्तान होगा अगला शिकार?
Gaza News
नरसंहार के बाद कब्जे का प्लान; इजराइल ने फिलिस्तीनियों को दी ग़ज़ा खाली करने की धमकी
gaza
Gaza: जंग के बाद एक साल में होगा चुनाव, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तानी चीनी और रोटी के लिए हो गए हैं मोहताज, बाढ़ ने मचाई तबाही
Akhlaq Mujahid Pakistan and Syria
NIA ने देशभर के 21 ठिकानों पर बोला धावा; ISIS से जुड़े अखलाक को गिरफ्तार करने का दावा
Meerut
Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?
;