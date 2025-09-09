हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में घुसकर इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं !

Israel attack in Doha: इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने हमास के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 'सटीक हमले' किए हैं. हालांकि, सेना ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए. समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और आसमान में धुआं उठता भी देखा गया.

वहीं, हमास के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि उनके वार्ता दल को दोहा में निशाना बनाया गया. यह हमला तब हुआ जब उनकी बैठक चल रही थी. इस घटना ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है. इज़राइल ने हमास के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया है, जबकि हमास इसे बातचीत रोकने की साज़िश बता रहा है। मामले की आगे की जानकारी का इंतजार है.

अपडेट जारी है...