अमन का ढिंढोरा पीटने वाले ट्रंप-नेतन्याहू बेनकाब, ईरान की चेतावनी से सहमी दुनिया!

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बीते 8 अप्रैल को जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ, दुनिया ने राहत की सांस ली थी लेकिन ये अमन चंद घंटों का मेहमान साबित हुआ. ऐलान के कुछ ही देर बाद इजरायल ने लेबनान पर ऐसा कहर बरपाया कि मंजर देख रूह कांप जाए. ख़ौफ़नाक बमबारी में 200 से ज़्यादा लोग मौत की नींद सुला दिए गए. इज़रायल के इस ज़ुल्म का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान पर तकरीबन 100 एयरस्ट्राइक की गईं. ऐसा लगा जैसा आसमान से बारूद की बारिश हो रही हो और ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया अमन की उम्मीद लगाए बैठी थी.

यह हमला दरअसल इज़रायल और नेतन्याहू की हताशा है. हताशा इस बात की है कि 14 दिनों की सीजफ़ायर डील में किसी ने नेतन्याहू को शामिल नहीं किया. तेल अवीव को ये बात सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी है कि सीज़फायर की इस पूरी डील में उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया. इज़रायल को लग रहा है कि बड़े फैसलों में उसकी राय की अहमियत कम की गई है और उसे किनारे लगाकर ये समझौता थोपा गया है.

यही वजह है कि ने अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करने और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इज़रायल ने लेबनान में खूनी खेल शुरू कर दिया ताकि वो बता सके कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा. पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब 48 घंटों का ईरान को अल्टीमेटम दिया गया था. 48 घंटों का ये अल्टीमेटम अभी खत्म भी नहीं हुआ और इजरायल ने ईरान के खार्ग आइलैंड से लेकर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल लाइनों तक को निशाना बनाकर तबाही मचा दी थी.

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हमलों के बाद बेंजामिन नेतनयाहू के दफ़्तर ने बयान जारी कर कहा कि ईरान वाला दो हफ्ते का सीजफायर लेबनान को कवर नहीं करता. मतलब इजरायल लेबनान मे अपनी कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा. इजरायल का कहना है कि लेबनान की सरहदों पर सिक्योरिटी को मजबूत करने तक वह नहीं रुकेगा. इस बयान के बाद लेबनान में तनाव और बढ़ गया है. लेबनान सरकार और हिजबुल्लाह दोनों ही इजरायल की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं.

सीजफ़ायर का एलान करने वाले डोनल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि इस समझौते में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें सिर्फ कुछ तय प्वाइंट्स पर सहमति बनी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं और फर्जी दावे कर रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक, असली बातचीत बंद कमरे में हो रही है और वही समझौते की बुनियाद है.

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बातचीत के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके वाइस प्रेसिटेंड जेडी वेंस ने भी लेबनान पर हमलों को लेकर दावा किया कि अमेरिका ने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था. वेंस ने इस बात पर जोर दिया कि सीजफ़ायर का मकसद ईरान पर और अमेरिका के साथियों यानी इजरायल और गल्फ के अरब देशों पर फोकस करना है.

ईरान भी अपने वायदे पर कायम है. लेबनान पर हुए हमलों के बाद अब्बास अराकची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हमारी सीजफ़ायर की शर्तें बिल्कुल साफ हैं. अमेरिका को अब फैसला करना होगा या तो सीजफ़ायर कायम रहे, या फिर इजरायल के जरिए जारी जंग का रास्ता चुने. दोनों साथ नहीं चल सकते. दुनिया लेबनान में हो रहे खून-खराबे को देख रही है. अब गेंद पूरी तरह अमेरिका के पाले में है, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या वह अपने वादों पर खरे उतरते हैं या नहीं. ईरानी सद्र मसूद पेज़ेशकियान ने भी बयान दिया है कि हम लेबनान को तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं.

कमज़ोर सीजफ़ायर, सीजफ़ायर के बाद के हालात, ट्रंप का बयान, जेडी वेंस का दावा और ईरान का जवाब. इन सबके बीच देखा जाए तो इस सीजफ़ायर डील ने अंतरराष्ट्रीय सतह पर इजरायल की साख को बट्टा लगा दिया है. दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि इजरायल अपनी शर्तों को मनवाने में नाकाम रहा और ये उसकी बड़ी बेइज़्ज़ती है. डिप्लोमेसी के मुद्दे पर मिली इस हार ने नेतन्याहू सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है. अपनी छवि बचाने की जद्दोजहद में इज़रायली डिफेंस फोर्स अब और भी ज़्यादा आक्रमक रुख अपना रही है. जिसका सीधा नतीजा लेबनान में मची भारी तबाही के तौर पर सामने आ रहा है.

वहीं, अब सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, इजरायल के अंदर भी हालात नेतन्याहू के काबू से बाहर होते जा रहे हैं. इजरायली अवाम इसे नेतन्याहू की नाकाम फॉरेन पॉलिसी मान रही है. अवाम पहले से ही इस लंबी खिंचती जंग से तंग आ चुकी है और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. लोग अपनी और अपनों की सलामती और अमन चाहते हैं. घर के अंदर ही बगावत की यह आग नेतन्याहू की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है और इसी दबाव को डायवर्ट करने के लिए वो हमलों को और तेज कर रहे हैं.

इधर इजरायल का अपोज़िशन भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा है. अपोज़िशन लीडर यायर लिपिड ने इस सीज़फायर और मौजूदा हालात को लेकर नेतन्याहू पर तीखे सवाल दागे हैं. लिपिड ने साफ कहा कि हमारे पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब देश की सिक्योरिटी जैसे सबसे बड़े फैसले लिए जा रहे हों और इजरायल उस बातचीत में शामिल ही न हो. उन्होंने आगे कहा कि फ़ौज ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, जनता ने भी जबरदस्त सब्र दिखाया, लेकिन नेतन्याहू हर मोर्चे पर नाकाम रहे. न सियासी सतह पर कुछ हासिल कर पाए, न स्ट्रैटजिक तौर पर. उनका कहना है कि नेतन्याहू के घमंड, लापरवाही और कमजोर प्लानिंग की वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करने में इजरायल को कई साल लग जाएंगे.

डोनल्ड ट्रंप का अब ये कहना कि सीजफ़ायर डील में लेबनान शामिल नहीं था, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है. जेडी वेंस भी इसी सुर में सुर मिला रहे हैं कि अमेरिका ने लेबनान को लेकर कोई वादा नहीं किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आधी रात को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस सीज़फायर का ऐलान किया था तब उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया. उस वक्त तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पूरी दुनिया में अमन कायम हो गया है. अब जब इजरायल ने लेबनान को लहूलुहान कर दिया तो अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप और उनकी टीम समझौते की शर्तों से पीछे हट रही है.

ईरान ने अपनी दस शर्तों की जो फेहरिस्त जारी की थी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ रहा है. ईरान की शर्तों में ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि सीजफायर का मतलब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके सहयोगियों यानी हिजबुल्लाह और लेबनान पर भी हमले रुकने चाहिए. अगर लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं था तो ईरान कभी इस पर दस्तखत की हामी भरता ही नहीं. ट्रंप का अब मुकर जाना ये बताता है कि या तो वो डील की बारीकियों को समझ नहीं पाए या फिर वो जानबूझकर इजरायल को लेबनान में खुली छूट देना चाहते है.

सवाल अब साख का है. झूठ कौन बोल रहा है- ईरान या अमेरिका. ईरान ने तो अपनी दस शर्तें पब्लिक कर दी हैं. जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह का जिक्र है. अगर ट्रंप को लगता है कि ईरान की ये लिस्ट फर्ज़ी है, तो वो अपनी वाली लिस्ट दुनिया के सामने क्यों नहीं रखता. ट्रंप इंतजामिया को चाहिए कि वो कागज दिखाएं जिसमें लिखा हो कि हिजबुल्लाह और लेबनान इस समझौते के दायरे से बाहर हैं. ट्रंप ने जिन दस मानने योग्य शर्तों का जिक्र किया था वो कौन सी शर्तें हैं? लेबनान में गिरती लाशें इस सीजफ़ायर समझौते पर बड़े सवालिया निशान लगा रही हैं.

ट्रंप के इस यू टर्न वाली सियासत ने पूरी दुनिया की पीस और स्टैबिलिटी को दांव पर लगा दिया है. एक पल में समझौता करना और अगले ही पल उससे मुकर जाना. सुपरपावर कहे जाने वाले मुल्क के मिस्टर प्रेसिडेंट को यह शोभा नहीं देता है. ट्रंप की इन हरकतों की वजह से मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर है. जब दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर अपनी ही बातों से पलटने लगे तो फिर ऐसा समझौतों की अहमियत ही क्या रह जाएगी? ये महज एक बयान नहीं है, बल्कि दुनिया के भरोसे के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है.

इस सियासी और जंगी उठापटक का सबसे बुरा असर ग्लोबल इकॉनमी पर पड़ रहा है. जैसे ही ट्रंप ने सीजफ़ायर का ऐलान किया था, बाज़ार ने राहत महसूस की थी, लेकिन अब लेबनान पर हमलों और अमेरिका के मुकर जाने से तेल की कीमतों में फिर से आग लगने के आसार बन गए हैं. ट्रंप की ढुल मुल पॉलिसी, इन्वेस्टर को डरा रही है. अगर जंग की ये आग लेबनान के रास्ते आगे बढ़ी तो सप्लाई चेन से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसकी सीधी जिम्मेदारी ट्रंप की मुकर जाने वाली अदा पर होगी.

एक तरफ ट्रंप खुद को पीस मेकर साबित करके नोबेल पीस प्राइज का दावेदार बताते हैं, और अगले ही पल किसी भी तहरीक और लड़ाई को दहशतगर्दी क़रार दे देते हैं. लेकिन जब इजरायल के हमले की बात होती है तो वो खामोशी अख़्तियार कर लेते हैं. ट्रंप की ये दोहरी पॉलिसी खतरनाक है. अगर वह वाकई चाहते हैं कि दुनिया में सुपरपावर वाली इमेज बनी रहे तो उन्हें लेबनान के मुद्दे पर अपनी पोजिशन साफ करनी होगी वरना नोबेल प्राइज मिलना तो दूर, इतिहास उन्हें एक ऐसे तानाशाह के तौर पर याद करेगी जिसने दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में झोंक दिया और फिर पल्ला झाड़ लिया.

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