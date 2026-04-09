इजरायली हमले में IRGC सैनिक का पूरा परिवार खत्म; अकेली जिन्दा बची 18 माह की हेल्मा, लाखों माएं आई सामने

US Israel Attack on Iran: जंग की आग जब बेकाबू होती है, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ता है. अमेरिका के बाद इजरायल पर दुनिया में सबसे ज्यादा मासूमों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं. यह आरोप वास्तविकता के धरातल पर सही भी मालूम पड़ते हैं. ईरान के जारी जंग में अमेरिका और इजरायल ने भी कमोबेश इसी तरह की नापाक वारदातों को अंजाम दिया. ईरान के मीनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर हमला कर 170 से ज्यादा मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया था.

युद्धविराम से पहले ईरान में अमेरिका और इजरायल ने सैन्य कार्रवाई कर आम नागरिकों की जिंदगी तबाह कर दी है. इसी तबाही के बीच एक 18 महीने की बच्ची की कहानी सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. ईरान के तबरिज शहर में एक अपार्टमेंट पर हुए हवाई हमले के बाद बचावकर्मी मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे. बचावकर्मियों को इस रेस्क्यू में धुंधली आस के साथ बची जिंदा बचे लोगों को तलाश रहे थे.

इसी दौरा बचावकर्मियों को टूटे कंक्रीट और मुड़े हुए नुकीले लोहे के बीच एक छोटा सा शरीर दिखाई दिया. यह 18 महीने की हेल्मा थी, जो मलबे में दब गई थी. एक बचावकर्मी ने उन्हें निकालते हुए कहा, "मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मेरी प्यारी बच्ची." कुछ ही पलों में हेल्मा को जिंदा बाहर निकाल लिया गया. हमले के समय हेल्मा अपने घर की 10वीं मंजिल पर सो रही थी.

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Helma is 18 months old. She is the only survivor of the Mirzadeh family. Her parents and siblings were killed by US/Israeli bombs. She was miraculously rescued. Artwork by Noorolhoda Momeninejad, digital arts student at @irib_uni. pic.twitter.com/rhG3LMTV6K — Shahab Esfandiary (@shbesfand) April 6, 2026

हेल्मा अपने पायजामे में ही मलबे के नीचे दब गई थी. जब तक बचावकर्मी पहुंचे, वह अपने पूरे परिवार में अकेली जिंदा बची थीं. उसके माता-पिता, भाई और बहन सभी इस हमले में मारे गए. अस्पताल में उसके पास मौजूद एक चचेरे भाई ने कहा, "उनकी एक बहन और एक भाई थे, लेकिन अब सब शहीद हो गए, सिर्फ हेल्मा बची हैं. उन्होंने कौन सा गुनाह किया था?" यह सवाल हर उस इंसान के दिल में उठ रहा है, जो इस घटना के बारे में सुन रहा है.

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ईरानी सरकारी मीडिया ने इस हमले को "अमेरिकी-ज़ायोनी बर्बरता" करार दिया है और हेल्मा की कहानी को इसका प्रतीक बना रहा है. उनके परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों भी हेल्म को देखकर भावुक हो उठे, और इसके लिए अमेरिका-इजारयल को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी नाराजगी का इजाहर किया. एक महिला ने कहा, "अब हम सब हेल्मा की मां हैं." वहीं, कुछ लोगों ने उसे पूरे ईरान की बच्ची बताया.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हेल्मा के पिता हामिद मिर्जादेह के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉर्ड कॉर्प्स (IRGC) में कर्नल थे. इजरायल थिंक टैंक "अल्मा" के मुताबिक, वे ईरान की मिसाइल फोर्स में कमांडर थे. ऐसे में माना जा रहा है कि हमला उन्हें निशाना बनाकर किया गया था. मिसाइल ने सीधे उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाया.

एक स्थानीय गार्ड के मुताबिक, सुबह करीब 3:20 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. इस हमले में हेल्मा के परिवार के अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए. इस घटना के बाद हेल्मा के पोस्टर शहर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि इन हमलों से उनका हौसला टूटने के बजाय और मजबूत हुआ है. फिलहाल, हेल्मा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और अस्पताल में खेलती नजर आई.

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी (HRANA) के मुताबिक, इस जंग में अब तक 3,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1,600 नागरिक और कम से कम 244 बच्चे शामिल हैं. दूसरी ओर इजराइली एयरफोर्स का दावा है कि उसने 2,000 से ज्यादा सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया और 10,000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं. अमेरिका ने भी इतने ही मिशन पूरे करने की बात कही है. जबकि दूसरी संस्थाओं ने इजराय और अमेरिकी दावों को झूठा करार दिया और हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है.

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