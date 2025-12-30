इजरायल ने की सैकड़ों पत्रकारों और उनके परिवार की हत्या, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा

Israel Killed Journalists Report: इजरायल ने पिछले दो सालों में गज़ा के 70 हजार से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया. इसको लेकर कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने रिपोर्ट भी जारी की है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को युद्ध अपराध के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. इस युद्ध के दौरान सिर्फ आम फिलिस्तीनी नागरिक नहीं मारे गए, बल्कि इजरायल ने पत्रकारों को भी निशाना बनाया, ताकि गज़ा की खबरें बाहर न जा सकें.

इस संबंध में फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो चौकाने वाली है. इस युद्ध में इजरायल ने लगभग 300 पत्रकारों की हत्या की है. साथ ही उन पत्रकारों के साथ उनके 700 से ज्यादा परिजन भी मारे गए. गज़ा में इजरायली सेना पत्रकारों को टार्गेट करके हत्या की है. फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने दावा किया है कि अक्टूबर 2023 में गज़ा में जंग की शुरुआत के बाद इजरायल ने फिलिस्तीनी पत्रकारों के लगभग 706 परिवार के सदस्यों की हत्या की है.

सिंडिकेट की फ्रीडम कमेटी ने यह रिपोर्ट बीते शनिवार (28 दिसंबर) की देर रात को जारी की. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली सेना गज़ा में फिलिस्तीनी पत्रकारों और उनके परिवार वालों को जानबूझकर निशाना बना रही है, जिससे कि वे पत्रकार फिलिस्तीन को लेकर रिपोर्टिंग न कर सकें और सच्चाई बाहर न आ सके.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंडिकेट की फ्रीडम कमेटी ने कहा कि यहां पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं. कमेटी ने यह भी कहा कि पत्रकारिता की कीमत उन पत्रकारों के परिवार वालों को चुकानी पड़ रही है. सिंडिकेट की फ्रीडम कमेटी के प्रमुख मुहम्मद अल-लह्हाम ने कहा कि इन दो सालों में इजरायल द्वारा पत्रकारों की हत्याओं से साफ होता है कि इजरायल का मकसद गज़ा में सच्चाई की आवाज को कुचलना है. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी जंग है जिसमें कैमरे और बच्चे के बीच, कलम और घर के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा.

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2023 में 436, वर्ष 2024 में 203 और वर्ष 2025 में अब तक 67 पत्रकारों के परिजनों की मौत हुई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन दो सालों में पत्रकारों को कई-कई बार विस्थापन का सामना करना पड़ा. इस इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे मामले भी हैं, जिसमें पत्रकार के पूरे परिवार को निशाना बनाकर खत्म कर दिया गया.

कई ऐसे मामले हैं, जिसमें पत्रकार की पूरा परिवार खत्म हो गई लेकिन वह जिंदा है. अब इन सब के बीच गज़ा में ऐसे पत्रकारों की बड़ी तादाद है, जिन्हें मानसिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह अपराध बोध में जी रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि उनकी पत्रकारिता की वजह से उनके परिवार वाले मारे गए.