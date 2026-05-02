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ईरान युद्ध के बीच इजरायल ने UAE में उतारे सैनिक और घातक लेजर हथियार, बड़ा खुलासा

Iron Beam UAE: मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच इजरायल ने UAE में आयरन बीम और अन्य रक्षा सिस्टम तैनात किए. ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए सैनिक भी भेजे गए, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 02, 2026, 07:42 AM IST

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ईरान युद्ध के बीच इजरायल ने UAE में उतारे सैनिक और घातक लेजर हथियार, बड़ा खुलासा

Israel UAE Defense Deal: मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच इजरायल ने चुपके से अपनी अत्याधुनिक लेजर 'आयरन बीम' को UAE में तैनात कर दिया. बताया जा रहा है कि इजरायल ने UAE को न सिर्फ 'आयरन बीम' तैनात किया है, बल्कि दूसरे उन्नत रक्षा प्रणालियां भी दीं. इनमें 'आयरन डोम' जैसी एंटी-मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं, जो दुश्मन के रॉकेटों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं.

इसके अलावा, दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगाने में सहायता के लिए 'स्पेक्ट्रो' नामक एक निगरानी प्रणाली भी प्रदान की गई. इन तकनीकों के साथ-साथ, इजरायल ने संभावित हमलों की समय रहते पहचान करने में मदद के लिए खुफिया जानकारी भी साझा की. सबसे खास बात यह है कि इजरायल ने इन प्रणालियों को संचालित करने के लिए अपने स्वयं के सैनिक UAE भेजे. रिपोर्टों के अनुसार, इन हथियारों को संचालित करने और स्थानीय बलों को सहायता प्रदान करने के लिए इजरायली सैन्य कर्मियों की एक टीम वहां तैनात की गई थी. इसे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में अब तक उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि UAE में तैनात की गई कुछ प्रणालियां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थीं और अभी भी परीक्षण चरण में थीं. इसके बावजूद तात्कालिक खतरे को देखते हुए उन्हें सेवा में लगा दिया गया. यह स्थिति की गंभीरता और त्वरित प्रतिक्रिया की कथित आवश्यकता को रेखांकित करता है. 28 मार्च को इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार समेत कई लोग शहीद हो गए थे. 

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सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव
सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया. इस दौरान ईरान ने UAE पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन दागे. UAE को निशाना बनाए जाने का एक प्रमुख कारण 2020 में इजरायल के साथ उसके संबंधों का सामान्यीकरण बताया गया है. अभी भी ईरान आर-पार के मूड में है और अपने सभी दुश्मन देशों के जहाजों पर भारी गोलीबारी और ड्रोन से हमला कर रहा है. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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