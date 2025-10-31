Advertisement
अल्बानीज ने ग़ज़ा नरसंहार पर खोली पोल; बौखलाया इजरायल UN में ही करने लगा गाली गलौज!

Gaza Genocide News: संयुक्त राष्ट्र में ग़ज़ा नरसंहार पर रिपोर्ट पेश होने के बाद इजरायली एंबेसडर डैनी डैनन के भड़काऊ बयान से हंगामा मच गया. रिपोर्ट में 60 देशों की मिलीभगत का खुलासा हुआ. फ्रांसेस्का अल्बानीज ने ग़ज़ा में इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए यूएन के स्थायी सदस्यों से मदद की गुहार लगाई. 

 

Last Updated: Oct 31, 2025, 07:55 AM IST

Gaza Genocide Report in UN: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में बीते 28 अक्टूबर को उस समय माहौल गरमा गया, इजरायली एंबेसडर डैनी डैनन ने ग़ज़ा नरसंहार पर अपनी पोल खुलते देखकर आपत्तिजनक और भद्दी गाली दी. यूएन में इजरायली एंबसेडर डैनी डैनन ने फ्रांसेस्का अल्बानीज को चुड़ैल (Witch) कहा दिया. फ्रांसेस्का अल्बानीज ने फिलिस्तीन में मानवाधिकारों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि हैं. 

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब फ्रांसेस्का अल्बानीज ने ग़ज़ा नरसंहार पर अपनी रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में अल्बानीज ने कई देशों पर ग़ज़ा में हो रहे नरसंहार (Genocide) को समर्थन देने का आरोप लगाया. बता दें, इजरायली हमलों में अब तक 68 हजार से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल थे.

ऑनलाइन पेश की रिपोर्ट

फ्रांसेस्का अल्बानीज ने यह रिपोर्ट दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से वीडियो लिंक के जरिए पेश की. इसकी वजह यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधो के चलते उन्हें जुलाई से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय वाले देश में प्रवेश की इजाजत नहीं है. उनकी रिपोर्ट का शीर्षक है, 'Gaza Genocide: A Collective Crime' यानी ग़ज़ा नरसंहार: एक सामूहिक अपराध.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 से ज्यादा देशों ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की सप्लाई, राजनयिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के जरिये से समर्थन दिया है. अल्बानीज ने कहा,"यह डरावनी घटनाएं अचानक या आकस्मिक नहीं हैं. यह एक उपनिवेशवादी विश्व व्यवस्था के तहत नैतिक और राजनीतिक नाकामियों का नतीजा है, जिसे दुनियाभर की मिलीभगत की वजह से बनाए रखा गया है."

इजरायली राजदूत ने की भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी

फ्रांसेस्का अल्बानीज की रिपोर्ट में इजरायली अधिकारी बौखला हो गए. अल्बानीज की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली एंबेसडर डैनी डैनन ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए गाली गलौज पर उतर आया. एक्सपर्ट का मानें तो इजरायली एंबेसडर अपने गाली गलौज को दुनियाभर में विवाद पैदा करने चाहते हैं ताकि दुनिया की नजरें नरसंहार की रिपोर्ट से हट जाएं. 

यूएन की विशेष प्रतिनिधि फ्रांसिस्का अल्बानीज पर भद्दी और निजी टिप्पणी करे हुए डैनी डैनन ने कहा, "तुम एक चुड़ैल हो. यह रिपोर्ट आपकी जादू की किताब का एक और पन्ना है. आपने इजरायल को झूठ और नफरत के जरिये श्राप देने की कोशिश की है, लेकिन आपका जहर बेअसर हो गया है."

बौखलाये डैनी डैनन ने फ्रांसिस्का अल्बानीज पर हमास का प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया. इजरायील एंबेसडर ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में विश्वसनीयता की कमी है. डैनन ने इस दस्तावेज को एक काल्पनिक रचना बताया जिसका मकसद सिर्फ इजरायल को बदनाम करना है.

अल्बानीज ने दिया करारा जवाब

फ्रांसिस्का अल्बानीज ने इजरायली एंबेसडर की बदतमीजी का मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने कहा, "यह बहुत ही घटिया और भ्रमित करने वाला है कि जिस देश पर नरसंहार का आरोप है, वह सबूतों का जवाब देने के बजाय मुझे चुड़ैल कह रहा है. अगर मेरे पास सचमुच जादू करने की शक्ति होती, तो मैं उसका इस्तेमाल बदले के लिए नहीं बल्कि आपके अपराधों को रोकने के लिए करती."

अल्बानीज की रिपोर्ट में क्या है?

यूएन की विशेष प्रतिनिधि फ्रांसिस्का अल्बानीज की 25 पेज की रिपोर्ट में कई पश्चिमी और क्षेत्रीय देशों की पोल खोल कर रख दी है. इस रिपोर्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को इजरायल के ग़ज़ा में नरसंहार के लिए मददगार बताया गया है. 

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश स्थायी सीजफायर की मांग करें. साथ ही इजरायल के साथ सैन्य और व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दें और अंतरराष्ट्रीय अपराध जांचों में मदद करें. अल्बानीज ने अपने ऊपर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध इजरायली नीतियों की आलोचना को दबाने की कोशिश है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट का बचाव करते हुए कहा, "कोई भी देश दूसरे देश की अंतरराष्ट्रीय अपराधों में मदद नहीं कर सकता. यह कोई दया नहीं बल्कि कानूनी दायित्व है."

