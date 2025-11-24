44 दिनों में इजरायल ने 500 बार तोड़ा सीजफायर, गज़ा में सैकड़ों लोगों को उतारा मौत के घाट

Israel attacked Gaza: इजरायल ने बीते शनिवार को गज़ा पर भीषण हमला किया, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 87 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हमास ने एक बयान में कहा कि इजरायल लगातार सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है. पिछले 44 दिनों में इजरायल ने 500 बार सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गज़ा पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Israel attacked Gaza: अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव पर इजरायल और हमास के बीच 10 अक्टूबर को युद्धविराम की घोषणा हुई. इस सीजफायर प्रस्ताव के मुताबिक दोनों पक्षों को एक दूसरे पर हमला नहीं करने, कैदियों और शवों की अदला-बदली और स्थायी शांति समझौते के लिए आगे बातचीत करने की बात कही गई थी. लेकिन इजरायल इस सीजफायर समझौते का बार-बार उल्लंघन कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीजफायर होने के 44 दिनों के अंदर 500 बार गज़ा पर बमबारी की है और सीजफायर का उल्लंघन किया है.
सीजफायर के बाद इजरायल द्वारा गज़ा पर की गई बमबारी में अब तक 342 फिलिस्तीनी आम नागरिकों की मौत हो चुकी है. आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएँ और बुज़ुर्ग शामिल हैं. गज़ा में हमास की सरकार ने कहा कि इजरायल द्वारा गज़ा में लगातार हमले कर के सीजफायर का सिस्टेमैटिक उल्लंघन किया जा रहा है. हमास ने इजरायल द्वारा सीजफायर उल्लंघन करने की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है.
दरअसल, शनिवार (22 नवंबर) को इजरायल ने गज़ा में भीषण बमबारी की, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 87 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हमले के बाद गज़ा में मौजूद हमास के अधिकारी ने बयान दिया और सीजफायर उल्लंघन के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया. साथ ही हमास ने इजरायल पर आरोप लगाया कि इजरायल गज़ा के तबाह इलाकों में मानवीय सहायता और मेडिकल सामान पहुंचने नहीं दे रहा है.
वहीं, गज़ा में शनिवार को इजरायल द्वारा किए गए हमले पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान जारी किया. इस बयान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफतर ने कहा कि इजरायल ने ये हमले तब किए, जब हमास के एक लड़ाके ने गज़ा की "येलो लाइन" के अंदर इज़रायली सैनिकों को निशाना बनाया. गज़ा में येलो लाइन को इजरायल अपने सैनिकों के कंट्रोल वाला इलाका बताता है और इसके पास आने वालों पर हमला कर देता है.
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इससे इजरायल को यह अधिकार मिल जाता कि एक हमास के लड़ाके के आने पर इजरायल बमबारी करे और 24 लोगों को मौत के घाट उतार दे? इजरायल चाहता तो वह उस एक हमास के लड़ाके को भी मार सकता था, लेकिन इजरायल का इतिहास रहा है कि वह हमास और आतंकवाद के बहाने आम लोगो का खून बहाया है.