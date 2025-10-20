सीजफायर का उल्लंघन कर इजरायल ने गज़ा पर की बमबारी, 45 लोगों की हुई मौत, 33 घायल

Gaza Ceasefire: इजरायल ने रविवार (19 अक्टूबर) को सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गज़ा पर फिर से बमबारी शुरू कर दी, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई है. गज़ा में सीजफायर लागू होने के बाद से इजरायल ने 80 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Gaza Ceasefire: इजरायल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गज़ा में जोरदार बमबारी शुरू कर दी है. रविवार को हुई इजरायली बमबारी में लगभग 45 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इजरायल ने इस बमबारी को सही बताते हुए कहा कि पहले हमास ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन करते हुए इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की और एक एंटी टैंक मिसाइल दागी, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई.
इजरायली सेना के मुताबिक यह हमला येलो लाइन के पास हुआ. बता दें कि सीजफायर शर्तों के तहत इजरायली सेना गज़ा सिटी से बाहर येलो लाइन के अंदर गई है. वहीं, हमास ने इजरायल के इन आरोपों को खारिज किया और इजरायल पर सीजफायर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. दरअसल, एक इजरायली सेटलर एक फिलिस्तीनी नागरिक का घर अवैध रूप से ध्वस्त कर रहा था, उसी वक्त उस इजरायली सेटलर का बुलडोजर बिना फटे विस्फोटक (बम) पर चढ़ गया. विफोटक पर बुलडोजर चढ़ते ही धमाका हुआ.
बता दें कि गज़ा जंग के दौरान इजरायल द्वारा भीषण बमबारी की गई थी, उस दौरान गज़ा पर गिराए गए बमों में कई बम अभी तक विस्फोट नहीं हुए हैं. यह बम उन्हीं में से एक था, जो बुलडोजर चढ़ने पर विस्फोट नहीं हुआ. इजरायल ने इस विस्फोट को हमास का हमला करार दिया और गज़ा पर फिर से बमबारी शुरू कर दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने रफा क्रॉसिंग से गज़ा के लिए जाने वाली मानवीय मदद पर रोक लगा दी थी. लेकिन अमेरिका के दबाव में इजरायल ने सोमवार से मानवीय सहायता को फिर से शुरू करने की बात कही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर कहा कि गज़ा में अभी भी सीजफायर लागू है.
गौरतलब है कि इजरायल गज़ा में सीजफायर लागू होने के बाद भी लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और गज़ा में हमले कर रहा है. वहीं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की छापेमारी जारी है. इजरायली सेना छापेमारी के नाम पर वेस्ट बैंक में लोगों की हत्याएं भी कर रही है. साथ ही गज़ा सीजफायर लागू होने के बाद इजरायल ने लेबनान पर भीषण बमबारी की.