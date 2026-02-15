गज़ा में इजरायल ने फिर किया हमला, 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनियों की मौत

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldगज़ा में इजरायल ने फिर किया हमला, 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनियों की मौत

Gaza News: गज़ा में पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना के हमले में लगभग 10 लोगों की मौत हुई है. वहीं, वेस्ट बैंक समेत कई इलाकों में इजरायली सेना ने अभियान चलाकर कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:38 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Gaza News: गज़ा में यूं तो कहने के लिए सीजफायर लागू है, लेकिन आज भी गज़ा के लोगों पर इजरायल ने बमबारी करना पूरी तरह से बंद नहीं किया है. पिछले 24 घंटों के अंदर इजरायल ने हमला करके गज़ा में लगभग 10 फिलिस्तीनियों की हत्या की है. यह जानकारी गज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है. इजरायल ने वर्ष 2023 से 2025 यानी लगभग दो वर्षों तक पूरी दुनिया के सामने फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया गया. इसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को गज़ा में सीजफायर लागू हुआ. इस सीजफायर के लागू होने के बाद भी इजरायल ने हमले करना बंद नहीं किया है और लगभग 1,620 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है. 

इजरायल एक तरफ गज़ा में हमला कर रहा है, दूसरी ओर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना फिलिस्तीनियों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक इलाके में रात भर और आज सुबह नबलुस के पास कम से कम 12 या 13 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही जानकारी यह भी है कि इजरायली सेना ने बेथलहम गवर्नरेट में दो और सलफिट क्षेत्र में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

गज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गज़ा में 10 अक्टूबर 2025 के सीजफायर के बाद से इजरायली हमलों में लगभग 601 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,607 घायल हुए हैं. वर्ष 2023 से गज़ा में इजरायल द्वारा लगभग 72,061 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और 171,715 घायल हुए हैं. 

गज़ा की सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने बीते गुरुवार (12 फरवरी) को एक बयान जारी किया. उन्होंने अपने बयान में बताया कि गज़ा के ध्वस्त मकानों में लगभग 8 हजार से ज्यादा लाशें फंसी हुए हैं, जिन्हें इजरायली हमले की वजह से निकाला नहीं जा सका. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

muslim world newsIsrael Killed Civilians In Gazaminority newsToday News

