ईरान पर इंसानियत की दुहाई, पर लेबनान में इजरायल ने 83 बच्चों समेत 394 की ली जान

ईरान पर इंसानियत की दुहाई, पर लेबनान में इजरायल ने 83 बच्चों समेत 394 की ली जान

Israeli Airstrikes on Lebanon Civilians: इजरायल लगातार ग़ज़ा के बाद अब ईरान और लेबनान में बेगुनाहों की हत्या कर रहा है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री रकान नासरुद्दीन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में इजरायली हमलों में 394 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 83 बच्चे, 42 महिलाएं और 9 बचावकर्मी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान यहूदी फौज ने बेरूत समेत अन्य जगहों पर मेडिकल टीमों और एंबुलेंस को भी निशाना बनाया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:25 PM IST

लेबनान पर इजरायली हमलों में बेगुनाहों की मौत (फाइल फोटो)
लेबनान पर इजरायली हमलों में बेगुनाहों की मौत (फाइल फोटो)

Israel Attack Lebanon News: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक बार फिर इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में आम लोगों, खासकर बच्चों की मौत की खबर सामने आई है. इससे पहले ग़ज़ा में भी इजरायली हमलों में 70 हजार से ज्यादा लोगों के मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल थी. ईरान में गर्ल्स स्कूल पर हमले के बाद लेबनान में यहूदी फौज की इस कार्रवाई के बाद दुनियाभर में इजरायल पर युद्ध अपराध करने के आरोप लगने हैं. शांति पसंद, मानवाधिकर संगठनों ने इसके लिए नेतन्याहू और इजरायी सैन्य बलों को इसके लिए जवादेह ठहराने की मांग कर रहे हैं.

अरब न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली के ताजा हमलों में लेबनान में हुए बेगुनाह मासूब बच्चों और औरतों के मौत की खबर ने दुनियाभर को झकझोर कर रख दिया है. लेबनान की राजधानी बेरूत से सामने आई जानकारी के मुताबिक, इजरायल की ओर से किए गए हमलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान भारी जनहानि हुई है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री रकान नासरुद्दीन ने इतवार (8 मार्च) को बताया कि बीते एक हफ्ते में इजरायली हमलों में कुल 394 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में 83 बच्चे और 42 औरतें भी शामिल हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. उन्होंने बताया कि मरने वालों में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि राहत और बचाव कार्य में लगे लोग भी शामिल हैं. उनके मुताबिक, नौ रेस्क्यू वर्कर्स (बचावकर्मी) भी इन हमलों में मारे गए हैं. उन्होंने मेडिकल टीमों और एम्बुलेंसों पर हमले की भी कड़ी निंदा की और कहा कि राहत कार्य करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है.

यह भी पढ़ें:  ईरान में तबाही के लिए US-इजरायल में 27 हजार खतरनाक बमों का सौदा, ठेकेदार कंपनी का नाम चौंका देगा

मंत्री के मुताबिक इससे पहले शनिवार को जारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 294 बताई गई थी. लेकिन अगले ही दिन यह संख्या बढ़कर 394 हो गई. यानी सिर्फ कुछ ही समय में मृतकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. बताया जा रहा है कि लेबनान बीते 28 फरवरी से शुरू हुए क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ गया है. यह जंग ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे बड़े सैन्य टकराव से जुड़ा हुआ है. इजरायल ने मिलिशिया समूह के खतरों की आड़ में लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है. 

इस जंग के दौरान लेबनान के कई इलाकों में बमबारी और हवाई हमले किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने की खबर है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बच्चों और महिलाओं सहित कई आम नागरिक इस हिंसा की चपेट में आए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री रकान नासरुद्दीन ने यह भी कहा कि मेडिकल टीमों और एम्बुलेंसों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाना अंतरराष्ट्रीय मानवीय नियमों के खिलाफ है. लेबनान में जारी इन हमलों की वजह से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.

यह भी पढ़ें: ईरान में नए सुप्रीम लीडर पर मंथन तेज, विशेषज्ञों की सभा में बहुमत की सहमति; इस नाम से किया इंकार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

