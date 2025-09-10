हाय रे दोस्ती! ऐसे दोस्त से तो 1000 दुश्मन बेहतर, ट्रंप ने कतर को दिया धोखा; इजरायल का साथ

Qatar Betrayed by US: इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर 9 सितंबर को एक विनाशकारी हमला किया. यह हमला हमास के लीडरशिप को निशाना बनाकर किया गया था. इस हमले में हमास के लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचा और 6 लोग मारे गए. इजरायल के इस हमले की दुनियाभर में निंदा हो रही है. लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कतर के सबसे करीबी और मित्र देश अमेरिका ने इस हमले की निंदा नहीं की है.

कतर पर हमला करने से पहले इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी और हमले का खाका भी तैयार किया गया था. इसके बाद कतर पर हमला किया गया है. कतर पर हमला करने के बाद इजरायल ने दावा किया कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद प्राप्त था. ट्रंप ने भी इजरायल के इस दावे को खारिज नहीं किया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले की जानकारी को एक्सेप्ट किया है. साथ ही ट्रंप ने बेपरवाही से कहा, "दुर्भाग्य से हमले को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी."

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, "अमेरिकी फौज से पता चला कि इजरायल ने हमास के नेताओं पर हमला किया है. दुर्भाग्य से, वे सभी लीडर कतर की राजधानी दोहा में मौजूद थे. यह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं. कतर US का करीबी दोस्त है. हम कतर की अखंडता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमास को खत्म करना भी जरूरी है."

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे लिखा, "मैं अपने राजदूत स्टीव विटकॉफ को फौरन आदेश दिया है कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले कतर को जरूर बताया जाए. कतर हमारा दोस्त है, इसलिए मुझे हमले की जगह के बारे में सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ. मैंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है. नेतन्याहू का कहना है कि वो शांति चाहते हैं. मैंने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से भी बात की है."

व्हाइट हाउस ने किया बड़ा दावा

दरअसल, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, "इजरायल के हमले के बारे में अमेरिका को पहले से जानकारी थी, लेकिन कतर को चेतावनी बहुत देर से दी गई." कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी है, इसलिए कतर को यह लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है. यह हमला उस समय हुआ जब हमास का राजनीतिक नेतृत्व दोहा में बैठकर गाजा में सीजफायर पर अमेरिका के नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा था. इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका और ट्रंप की अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका दिया, बल्कि उनके खुद को वैश्विक शांतिदूत साबित करने के दावे पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.

कतर ने दी तीखी प्रतिक्रिया

वहीं, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि अमेरिकी कॉल धमाकों के बीच आया, यानी हमले शुरू होने के 10 मिनट बाद अमेरिकी कॉल आया. कतर ने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस हमले को लापरवाही और कायरतापूर्ण बताया. कतर के विदेश मंत्री ने एक कदम और आगे बढ़कर इजरायल के हमले को राज्य आतंकवाद करार दिया. उन्होंने आगे कहा, "कतर बयानों और निंदाओं से परे, हमले का जवाब देने के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है."

क्या खत्म हो जाएगी कतर और अमेरिका की दोस्ती

अब कतर खुलेआम कह रहा है कि वह हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच और कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगा. इससे मिडिल ईस्ट में US के सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका कमजोर हो सकती है. जिस मुल्क पर ट्रंप ने दोस्ती, सौदे और कूटनीति की इमारत खड़ी की थी, वह अब खुद को धोखा खाया महसूस कर रहा है. यह स्थिति वॉशिंगटन के लिए संकेत है कि गलत समय पर गलत संदेश देने से दशकों की पूंजीकृत साझेदारी भी एक झटके में ढह सकती है.