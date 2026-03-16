IDF ने खामेनेई के खास विमान पर हमला कर किया नष्ट; ईरान में 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

Iran Israel War: ईरान इजरायल युद्ध के दौरान IDF ने तेहरान पर भीषण हवाई हमला किया है. इस हमले के बाद नेतन्याहू की फौज ने दावा किया है कि उसने मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है, जिसका इस्तेमाल ईरानी नेतृत्व द्वारा किया जाता था. इस विमान को अली खामेनेई और ईरानी शासन के दूसरे सीनियर अधिकारियों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि यह हमला तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ईरानी नेतृत्व से जुड़ा वह विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया. इजरायल का दावा है कि यह विमान ईरान के सैन्य और कूटनीतिक अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में कार्य करता था, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की यात्राओं को सुगम बनाता था.

इजरायल के मुताबिक, इस विमान का उपयोग सैन्य खरीद से संबंधित गतिविधियों और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भी किया जाता था. इजरायली अधिकारियों का दावा है कि इस विमान को निशाना बनाकर ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच समन्वय को कमजोर करने का प्रयास किया गया है.

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सैन्य अधिकारियों का दावा है कि इस हमले ने ईरान की रणनीतिक गतिशीलता और उसके नेतृत्व की परिचालन क्षमताओं को प्रभावित किया है. इजरायल का मानना ​​है कि इस विमान के नष्ट होने से ईरानी नेतृत्व के लिए अपनी सैन्य टुकड़ियों को पुनर्गठित करना और अपने क्षेत्रीय नेटवर्क को बनाए रखना अधिक कठिन हो सकता है. इजरायल ने यह भी संकेत दिया कि यह हमला केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वास्तव में यह एक बड़े हवाई अभियान का हिस्सा था. इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया.

इजरायली सेना के मुताबिक, इन हमलों में मिसाइल प्रणालियों, रक्षा प्रतिष्ठानों, सैन्य मुख्यालयों और हथियारों के उत्पादन और भंडारण से जुड़े स्थलों को निशाना बनाया गया. सेना का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और उसकी हवाई रक्षा प्रणालियों को कमजोर करना है. इजरायल ने यह भी खुलासा किया कि इन अभियानों को अंजाम देने के लिए उसने अपनी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया. सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में इजरायली वायु सेना के 'स्टेल्थ फाइटर जेट्स' को इस मिशन के लिए उड़ान भरते हुए दिखाया गया है. इन जेट्स में लॉकहीड मार्टिन F-35I 'अदिर' जैसे उन्नत लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो अपनी लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं.

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