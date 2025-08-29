इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2901847
Zee SalaamMuslim World

इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन

Yemen Airstrike: यमन की राजधानी सना पर इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हो गई है. इसके अलावा हमले में 10 की मौत और 90 घायल हुए हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन

Yemen Airstrike: यमन की राजधानी सना में इजरायल ने 28 अगस्त को जोरदार हवाई हमले किए. इन हमलों में हूती विद्रोहियों के कई अहम ठिकाने और नेताओं को निशाना बनाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हो गई है. इसके अलावा हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल-करीम अल-घमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है.

दरअसल, इन हमलों से पहले हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था. इस हमले के बाद ही इजरायली सेना (IDF) ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन की राजधानी पर बमबारी की. IDF ने बयान जारी कर कहा कि हमने हूती लड़ाकों के सैन्य ठिकानों और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया है.

यमन में भारी तबाही
यमन के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इस एयरस्ट्राइक में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. राजधानी सना में चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल है और राहत-बचाव टीमें लगातार मलबा हटाने और लोगों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइल ने दी चेतावनी
इजरायल के विदेश मंत्री ने इस हमले को लेकर कहा कि  जो भी इजरायल के खिलाफ हथियार उठाएगा, उसे सजा जरूर मिलेगी. हमने हूतियों को पहले ही चेतावनी दी थी कि बुरे काम का बुरा अंजाम होगा. इजराइल ने साफ किया है कि वह अपनी सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा. एक सीनियर इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमने सही समय पर सटीक जानकारी के आधार पर यह हमला किया. अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई में हूती विद्रोहियों के कई बड़े नेताओं को टारगेट किया गया. इजराइल का दावा है कि इससे हूतियों की ताकत कमजोर होगी और वे भविष्य में ऐसे हमले करने से बचेंगे.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

yemen airstrikeIsraeli attack on Sanaa

Trending news

Pakistan News
Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता
Patna Student Death Case
Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार
Principal Married Peon
इतने सलीके से कप में चाय ढालता था चपरासी कि प्रिंसिपल का आ गया दिल;दोनों ने की शादी
Sikar News
आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर
Eid Milad un Nabi Dry Day Demand
नवरात्र पर मांस तो ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुसलमानों की बड़ी मांग
Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma
'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा
Uttarakhand news
हरिद्वार में मुतवल्ली ने खुद क्यों ढहा दी मजार? डीएम बांध रहे तारीफ के पुलिंदे
Asaduddin Owaisi on Sambhal Report
'मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म.., संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के ओवैसी
Muzaffarpur News
AK-47 तस्करी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई गिरफ्तार
Pakistan News
मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक
;