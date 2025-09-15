यमन में कलम के सिपाहियों पर कहर; इजरायल के हवाई हमलों में 33 पत्रकारों की मौत

Israel Attack Yemen: इजरायल की बेतहाशा जुल्म और अमानवीय बमबारी से ग़ज़ा के बाद यमन की राजधानी सना को फिर तहस-नहस कर दिया है. सोमवार (15 सितंबर) को इजराइली हवाई हमले में यमन के 33 पत्रकारों की मौत हो गई और 22 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हमला सीधे पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाकर किया गया, जिससे न सिर्फ यमन की पत्रकारिता जगत में दुनियाभर के लोगों नाराज कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहूदी फौज के हवाई हमले में '26 सितंबर' और 'यमन' अखबारों के मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गए. मीडिया पब्लिशर्स ने इस हमले की निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किया और इसे एक 'जालिमाना जंगी जुर्म' करार दिया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और दुनियाभर की मीडिया जगत को इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की. मीडिया पब्लिशर्स का कहना है कि "यह उन हमलों का हिस्सा है, जिसका मकसद सच्चाई की आवाज को दबाना है."

इजरायल फौज के जरिये हूती विद्रोहियों पर किए गए हमलों से न सिर्फ सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है बल्कि आम आवासीय क्षेत्रों को भी काफी नुकसान हुआ है. जिसमें कई घर तबाह हो गए, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी बेघर हो गई. स्थानीय लोग मदद न मिलने और खुद मरम्मत नहीं कर पाने की वजह से असहाय नजर आ रहे हैं.

इस हमले में 46 आम नागरिक भी मारे गए हैं, जिनमें 11 औरतें और पांच बच्चे शामिल हैं. हमलों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत राजधानी सना में हुई है. इजरायल के लगातार हमलों का करारा जवाब देते हुए हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन दागा था, जिसने इजरायल की मल्टीलेयर एयर डिफेंस को भेदते हुए दक्षिणी इजराइली हवाई अड्डे से जाकर टकराया था. इस हमले में इजरायल को मामूली नुकसान हुआ था, जबकि एक शख्स घायल हो गया था.

इजरायल लगातार यमन के कई इलाकों में हमले कर रहा है. हूती विद्रोहियों ने नेतन्याहू सरकार को चेतावनी दी है कि वह इजरायल फौज के जरिये ग़ज़ा में बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या के खिलाफ खड़े हैं और जब तक यह रूक नहीं जाता है, वह हमास के समर्थन में लड़ते रहेंगे. इजरायली हमलों में ग़ज़ा में अब तक 64 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब चार सौ लोगों की भूख और कुपोषण से मौत हो गई. जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं.

ग़ज़ा नरसंहार के विरोध में यमन के हूती विद्रोही फौज लगातार मिसाइल और ड्रोन से इजरायल पर हमले कर रही है और रेड सी में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रही है. हूती नेता महदी अल-मशात ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन पर हमले जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि इजरायल चौकस रहे क्योंकि हमारा जवाब निश्चित रूप से आने वाला है.

