इजराइल का मौत का नंगा नाच! IDF ने की 14 साल के फुटबॉलर समेत पूरे परिवार की हत्या
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2923780
Zee SalaamMuslim World

इजराइल का मौत का नंगा नाच! IDF ने की 14 साल के फुटबॉलर समेत पूरे परिवार की हत्या

Israel Killed Palestinian Footballer: ग़ज़ा में इजराइली हमलों ने भारी तबाही मचाई है. इजराइली हमले में सोमवार को 14 वर्षीय फुटबॉलर मोहम्मद रमेज अल-सुल्तान समेत उनके परिवार के करीब 15 सदस्यों की मौत हो गई. ग़ज़ा में अब तक 65 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि भूख और कुपोषण से हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:40 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Israel Airstrike on Gaza: ग़ज़ा में इजराइली हमलों ने एक बार फिर दिल दहला देने वाली त्रासदी पैदा कर दी है. 14 साल के एक प्रतिभाशाली फिलिस्तीनी फुटबॉलर समेत उनके पूरे परिवार को यहूदी फौज ने हवाई हमला कर मौत के घाट उतार दिया है. इस घटना के बाद दुनिया भर में के खेल प्रेमियों में मायूसी की लहर दौड़ गई है. ग़ज़ा में अब तक इजराइली हमलों में 64 हजार से ज्यादा लोगों मौत हो चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन ने बताया कि 14 साल के मोहम्मद रमेज अल-सुल्तान इजराइली हवाई हमले में अपने परिवार के साथ मारे गए. मोहम्मद रमेज अल-सुल्तान का शुमार फिलिस्तीन के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों में होता था और वह अल-हिलाल क्लब सबसे नौजवान खिलाड़ियों में से एख थे. एसोसिएशन ने बताया कि इस घटना ने पूरे फुटबॉल परिवार को झकझोर कर रख दिया.

नेतन्या सरकार के आदेश पर इजराइली फौज ने यह हमला ग़ज़ा सिटी के उत्तर में अल-तुवाम इलाके में मोहम्मद रमेज अल-सुल्तान के घर पर किया था. इस हमले में अल-सुल्तान के वालिद और परिवार के कुल 15 सदस्य और मारे गए हैं. अल-हिलाल क्लब ने फेसबुक पर लिखा कि "मोहम्मद रमेज अल-सुल्तान फीफा के जरिये मान्यता प्राप्त क्लब अकादमी के बेहतरीन ग्रैजुएट्स में से एक थे." 

Add Zee News as a Preferred Source

अल-हिलाल क्लब ने मोहम्मद रमेज अल-सुल्तान की मौत पर शोक का इजाहर करते हुए कहा कि वह अपने परिवार और साथियों के साथ इस दुखद हादसे में दुनिया को छोड़ गए. उनके साथ टीम के खिलाड़ी मलिक अबु अल-अमरेन भी इस त्रासदी में शामिल हो गए. इस घटना ने पूरे खेल जगत और मानवाधिकार संगठनों को झकझोर दिया है. ग़ज़ा पर कब्जा करने के मकसद से इजराइल की नेतन्याहू सरकार लगातार बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही है.

ग़ज़ा में जारी है इजराइली बर्बरता

बता दें, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइली फौज लगातार ग़ज़ा पट्टी में जमीनी और हवाई हमले कर रही हैं. इन हमलों में 64,871 बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,000 हजार लोग घायल है. इसी तरह 1 लाख 64 हजार 610 लोग घायल हैं. जबकि ग़ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय (जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहायता हासिल है) के मुताबिक, बीते 3 सितंबर 2025 तक कुल 65,643 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर हवाई हमलों, तोपखाने की गोलाबारी और जमीनी संघर्षों से हुई हैं. इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 फीसदी से ज्यादा है. कुल घायलों की संख्या 1,63,859 से ऊपर है और हजारों लाशें अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं.

इजराइली हमलों ने ग़ज़ा में भारी तबाही मचाई है. घर, अस्पताल, स्कूल और जरूरी सेवाएं नष्ट हो गई हैं. मार्च 2025 में हुए हमलों में 591  से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादार औरतें और बच्चे थे. ग़ज़ा सिटी की ऊंची इमारतें, जैसे अल-कौथर टावर भी यहूदी फौज ने ढहा दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए. इजराइल का दावा है कि इनका इस्तेमाल हमास जासूसी के लिए कर रहा था.

यहूदी फौज के बाद भूख ने किया निढाल!

इसकी वजह से 13 लाख से ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिनमें 3,50,000 बच्चे शामिल हैं. कई इलाकों में निकासी का आदेश दिया गया है, लेकिन लोग निकल नहीं पा रहे. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, जंग ने ग़ज़ा को रहने लायक नहीं छोड़ा है. अब तक 224 से अधिक मानवीय सहायता कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिनमें 179 UNRWA के कर्मचारी थे.

नाकाबंदी और हमलों के चलते ग़ज़ा में भुखमरी और कुपोषण का संकट बेहद गंभीर हो गया है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 अगस्त 2025 को ग़ज़ा गवर्नोरेट में अकाल की पुष्टि हुई. चेतावनी दी गई है कि सितंबर के अंत तक यह संकट पूरे ग़ज़ा में फैल सकता है, जहां 21 लाख लोग रहते हैं. यहां 100 फीसदी लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और 32 फीसदी लोग आपदा स्तर पर पहुंच चुके हैं. स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है. ग़ज़ा में भूख और कुपोषण से मरने वालों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच चुका है, जिसमें करीब 150 बच्चे शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: यमन में कलम के सिपाहियों पर कहर; इजरायल के हवाई हमलों में 33 पत्रकारों की मौत

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Gaza Newsisrael airstrikes gazamuslim news

Trending news

yemen news
यमन में कलम के सिपाहियों पर कहर; इजरायल के हवाई हमलों में 33 पत्रकारों की मौत
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद खंडहर हुआ था लश्कर मुख्यालय, अब फिर से बन रहा है नया अड्डा
UP News
गाजी मियां या महाराजा सुहेलदेव; UP में दोनों के नाम से क्यों शुरू हुई सियासी जंग
gaza conflict
गाजा संकट पर अमेरिका का सख्त रुख, इजरायल को दी खुली छूट; हमास को हटाने की मांग
Ramjilal Suman on Waqf Board
वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं सपा सांसद, कही ये बड़ी बात
UP News
वेस्ट UP मिनी पाकिस्तान नहीं पूरा पाकिस्तान बन चुका है; संत के बयान को सोम का समर्थन
Jharkhand news
बीजेपी का नया एजेंडा! PM मोदी के घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के दावों से सियासी उबाल
Arab NATO
NATO की तरह मुस्लिम देश अपना सैन्य संगठन बनाकर इजरायल की दूर करेंगे गर्मी!
UP News
'गर्म हवाओं के बाद आई राहत की ठंडी बयार,' SC के फैसले पर सपा MP नदवी का बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तान में सेना का बड़ा ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा में 31 आतंकी मार गिराए
;