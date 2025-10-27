Advertisement
Zee SalaamMuslim World

इजरायल बार-बार कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन, लेबनान में भीषण बमबारी से 4 की मौत

Israel Attacks Lebanon: इजरायल गाजा और लेबनान के बीच युद्धविराम का उल्लंघन कर रहा है. इस बीच, आईडीएफ ने लेबनान पर एक बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें चार लोग मारे गए हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:34 AM IST

इजरायल बार-बार कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन, लेबनान में भीषण बमबारी से 4 की मौत

Israel Attacks Lebanon: इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर समझौता हो चुका है. इसके बावजूद इजरायल लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है. IDF ने दक्षिण लेबनान में भीषण हवाई हमले किए हैं. इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लोग घायल हुए हैं.  मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार को इजरायल के ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कई गाड़ियों को निशाना बनाया.

इस बीच, सुरक्षा सूत्रों ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि मृतकों में तीन हिज़्बुल्लाह के सदस्य थे और चौथा एक सीरियाई नागरिक था. वहीं, इजरायली सेना ने कहा कि उसने रविवार को दो बार हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के एक अधिकारी और संगठन के लिए हथियार सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति की मौत हुई. ये हमले ज़ावतार, कलैलेह, नक़ूरा और नबी शीट इलाकों में हुए. यह सप्ताह अब तक के सबसे घातक सप्ताहों में से एक बताया जा रहा है.

सीजफायर के बावजूद हमला
लेबनानी अधिकारियों ने कहा कि इस हफ्ते इजराइल के हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है. इजरायली सेना के प्रवक्ता अवीचाय अद्रई ने बताया कि कलैलेह में हिज़्बुल्लाह की रेडवान फोर्स के एक प्रमुख सदस्य को मार गिराया गया. इजरायली अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई दक्षिण लेबनान में हिज़्बुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए की गई. हालांकि नवंबर 2024 से इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू है, लेकिन इजरायल लेबनान में लगभग रोजाना हमले जारी रखे हुए है.

अब तक इतने लोग मारे गए
इजरायल का कहना है कि ये हमले सीमा पर हिज़्बुल्लाह की सक्रियता को रोकने के लिए हैं.
लेबनान और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इन हमलों की निंदा की है और इन्हें युद्धविराम का उल्लंघन बताया है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में किए गए सटीक हमलों में हिज़्बुल्लाह के कई सीनियर कमांडर मारे गए. इनमें दक्षिण लेबनान में रेडवान फोर्स के एंटी-टैंक यूनिट के कमांडर ज़ैन अल-अबिदीन हुसैन फातूनी, कलैलेह में वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अकरम अरबिया, नक़ूरा में अब्द महमूद अल-सैयद और सीरिया-लेबनान सीमा पर हथियार तस्करी करने वाले अली हुसैन अल-मुस्सावी शामिल थे.

Zee Salaam Web Desk

