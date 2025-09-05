ग़ज़ा में यहूदी फौज बुलडोजर से बरपा रही कहर; वेस्ट बैंक में मस्जिद की मीनार को ढहाया
ग़ज़ा में यहूदी फौज बुलडोजर से बरपा रही कहर; वेस्ट बैंक में मस्जिद की मीनार को ढहाया

IDF Demolished Mosques Minaret in Gaza: इजराइल फौज के हमलों में फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या 64 हजार को पार कर चुकी है.  इजराइली क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग़ज़ा की लगभग 80 फीसदी बुनिया ढांचे नेस्तानाबूद हो चुके हैं और भूख से लोगों का बुरा हाल है. वहीं, अब इजराइली फौज फिलिस्तीन की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए एक मस्जिद की भव्य मीनार को ढहा दिया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:54 PM IST

वेस्ट बैंक मस्जिद की मीनार तोड़ती यहूदी फौज (PC-AlJazeera)
वेस्ट बैंक मस्जिद की मीनार तोड़ती यहूदी फौज (PC-AlJazeera)

Israel Attack on Gaza: ग़ज़ा में इजराइल का बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी है. यहूदी फौज के हमलों में यहां बड़े पैमाने पर बुनियाद सुविधाएं नेस्तानाबूद हो चुकी हैं. गुरुवार (5 सितंबर) को इजराइल फौजियों ने वेस्ट बैंक के शहर दूरा में एक मस्जिद के निर्माणाधीन मीनार को डिमलिश कर दिया. इजराइली फौज के इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर लोगों में नाराजगी फैल गई. 

फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली फौज बुलडोजर लेकर पूर्वी दिशा से दूरा शहर में दाखिल हुई. इलाके को पूरी तरह घेरकर लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और फिर मस्जिद के मीनार को गिरा दिया गया.  एजेंसी का कहना है कि यह घटना उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों की धार्मिक और सामाजिक पहचान को निशाना बना रहा है.

यहूदी फौजियों को मीनार से लग रहा था डर

वक्फ़ विभाग (मॉडर्न एंडॉवमेंट डिपार्टमेंट) के डायरेक्टर ने बताया कि जिस मस्जिद के मीनार को तोड़ा गया, वह अल-फारूक मस्जिद थी और मीनार की ऊंचाई करीब 15 मीटर थी. यह मस्जिद अल-हिजरा इलाके के पास स्थित थी. इजराइली सेना ने दावा किया कि यह मीनार नादर शरणार्थी कैंप के सामने थी और उसकी मौजूदगी से यहूदियों की सुरक्षा को खतरा था.

फिलिस्तीनी अधिकारियों और नागरिकों का कहना है कि इज़राइल का यह कदम धार्मिक स्थलों पर सीधा हमला है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश है. वहीं, मानवाधिकार संगठनों का भी आरोप है कि इजराइल बार-बार अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी कर रहा है और फिलिस्तीनियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले कर रहा है.

ग़ज़ा में कयामत जैसे हालात

बता दें, 7 अक्टूबर 2023 से लागातार इजरालबी बमबारी में अबतक 64,231 बेगुनाह फिलिस्तीनी नागिरक मारे जा चुके हैं, जबकि 161,583  लोग घायल हैं. वहीं, 11 हजार से ज्याद लोग लापता है. इसी तरह इजराइली बमबारी में ग़ज़ा में लगभग 80 फीसदी बुनियादी सुविधाएं, जिनमें स्कूल, घर, अस्पताल, सड़कें और अन्य जगहें नेस्तानाबूद हो चुकी हैं. IDF की नाकाबंदी की वजह से ग़ज़ा में खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से भूख और कुपोषण से 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: MP: 'बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया', ईद मिलादुन्नबी जुलूस में दिलों को छू गया पैगाम

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Gaza Newsisrael attack gazamuslim news

