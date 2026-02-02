सीजफायर की धज्जियां उड़ रहा है इजरायल, लेबनान में फिर किया भीषण हवाई हमला

Israel Airstrike on Lebanon: पिछले दो सालों से मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़की हुई है. इजरायल ने पहले गाजा को तबाह किया, फिर लेबनान पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी. इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रखा है, अब तक सात मुस्लिम देशों पर हमला किया है. उसने सीरिया, इराक, ईरान और कतर समेत कई देशों में हवाई हमले किए हैं. फिर भी कोई भी इजरायल को रोक नहीं पाया है.

इजरायल गाजा और लेबनान में बार-बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है. एक बार फिर IDF ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की है. इन हमलों में कई लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं. वहीं, इजरायल ने दावा किया है कि उसने हिज़्बुल्लाह लड़ाके अली दाऊद अमीच पर हमला करके उसे मार गिराया. अली दाऊद अमीच हिज़्बुल्लाह के इंजीनियरिंग विभाग में एक शाखा का प्रमुख थे.

इजरायल ने किया बड़ा दावा

इजरायल ने आगे कहा कि हिज़्बुल्लाह लड़ाके अली दाऊद अमीच दक्षिणी लेबनान के अल-द्वेयर क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह के लिए सैन्य बुनियादी ढांचे को बहाल करने की कोशिश कर रहा था और IDF बलों के खिलाफ आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दे रहा था. IDF ने कहा, "आतंकवादी की हरकतें इजरायल और लेबनान के बीच बनी सहमति का उल्लंघन थीं."

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर जबरदस्त हवाई हमले किए थे. इन हमलों से इजरायल को भारी नुकसान हुआ. जवाब में इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए. इन हमलों के दौरान हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरल्लाह मारा गया. लेकिन इजरायल यहीं नहीं रुका और उसने लेबनान पर अपने जोरदार हवाई हमले जारी रखे. कई महीनों बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा की गई. हालांकि, इजरायल अभी भी अपने हमले जारी रखे हुए है.