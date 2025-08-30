गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902069
Zee SalaamMuslim World

गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा

War on Gaza: गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं. इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि गज़ा पर कब्जा करने के लिए IDF ने हमले की शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:15 AM IST

Trending Photos

गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा

War on Gaza: गज़ा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए इजरायली सेना ने जोरदार हमला शुरू कर दिया है. इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब गज़ा सिटी एक भयानक युद्ध क्षेत्र बन चुका है. लगभग दो सालों से गज़ा पर इजरायली सेना ने बमबारी कर के पूरे क्षेत्र को खंडहर में तब्दील कर दिया है. 

गज़ा सिटी में बड़ी तादाद में सिविलियन रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं. इजरायली सेना के जरिए गज़ा सिटी पर हमले तेज करने से वहां रह रहे लोगों का नरसंहार हो सकता है और भारी तादाद में लोग विस्थापित हो सकते हैं. 

गज़ा में जंग को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल पर दबाव बनाए जा रहे हैं. इजरायल के नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गज़ा में जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन PM नेतन्याहू किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा कि वे गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए हमले की शुरुआत कर दिए हैं और उन्होंने आगे कहा कि इजरायली सेना गज़ा शहर के बाहर बड़ी ताकत से काम कर रही है.  

बीते शुक्रवार को इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने एक बयान में कहा कि इजरायली सेना गज़ा सिटी पर हमले बढ़ा रही है. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में गज़ा पर हमले और बढ़ाए जाएंगे.

जानकारों का मानना है कि इजरायल के जरिए गाजा सीटी पर पूरी तरह कब्जा करने की योजना से हमास के कैद से इजरायली कैदियों की रिहाई मुश्किल हो जाएगी.

गौरतलब है कि गज़ा पर पिछले दो सालों से हुए इजरायली हमलों में लगभग 65 हजार फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं. साथ ही संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक तौर पर गज़ा में भुखमरी की घोषणा कर दी है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

war on gazaIsraeli Gaza city siegegaza city attacksGaza NewsToday Newsmuslim world news

Trending news

Israel Hamas War
Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम
war on gaza
गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
gaza
Gaza War:अब और नहीं चलेगा ये ज़ुल्म, जॉर्डन की गुहार, इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा साथ
Turkey Israel Relations
गाजा पर हमलों से नाराज तुर्की ने इजरायल से तोड़े रिश्ते, एयरस्पेस को किया बंद
yemen airstrike
इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन
Pakistan News
Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता
Patna Student Death Case
Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार
Principal Married Peon
इतने सलीके से कप में चाय ढालता था चपरासी कि प्रिंसिपल का आ गया दिल;दोनों ने की शादी
Sikar News
आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर
Eid Milad un Nabi Dry Day Demand
नवरात्र पर मांस तो ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुसलमानों की बड़ी मांग
;