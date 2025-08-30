गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा

War on Gaza: गज़ा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए इजरायली सेना ने जोरदार हमला शुरू कर दिया है. इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब गज़ा सिटी एक भयानक युद्ध क्षेत्र बन चुका है. लगभग दो सालों से गज़ा पर इजरायली सेना ने बमबारी कर के पूरे क्षेत्र को खंडहर में तब्दील कर दिया है.

गज़ा सिटी में बड़ी तादाद में सिविलियन रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं. इजरायली सेना के जरिए गज़ा सिटी पर हमले तेज करने से वहां रह रहे लोगों का नरसंहार हो सकता है और भारी तादाद में लोग विस्थापित हो सकते हैं.

गज़ा में जंग को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल पर दबाव बनाए जा रहे हैं. इजरायल के नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गज़ा में जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन PM नेतन्याहू किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं.

इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा कि वे गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए हमले की शुरुआत कर दिए हैं और उन्होंने आगे कहा कि इजरायली सेना गज़ा शहर के बाहर बड़ी ताकत से काम कर रही है.

बीते शुक्रवार को इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने एक बयान में कहा कि इजरायली सेना गज़ा सिटी पर हमले बढ़ा रही है. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में गज़ा पर हमले और बढ़ाए जाएंगे.

जानकारों का मानना है कि इजरायल के जरिए गाजा सीटी पर पूरी तरह कब्जा करने की योजना से हमास के कैद से इजरायली कैदियों की रिहाई मुश्किल हो जाएगी.

गौरतलब है कि गज़ा पर पिछले दो सालों से हुए इजरायली हमलों में लगभग 65 हजार फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं. साथ ही संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक तौर पर गज़ा में भुखमरी की घोषणा कर दी है.