ग़ज़ा में बरस रही मौत; 2.5 लाख लोगों ने छोड़ा घर, इजराइली हमलों से 80% बुनियादी ढांचा तबाह!

Israel Attack Gaza: इजराइल की बर्बर हवाई हमलों के बीच ग़ज़ा सिटी में मौत और डर का माहौल बन गया है. हाल के हफ्तों में शहर छोड़कर पलायन करने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई है. ग़ज़ा में अब इजराइली सेना 64 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुकी है, जबकि भूख और कुपोषण से सैकड़ों लोग मारे गए है. प्रभावितों में सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें शामिल हैं.

इजराइली सेना ने शनिवार (13 सितंबर) को कहा कि हाल के हफ्तों में ग़ज़ा सिटी के 2 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग शहर छोड़कर ग़ज़ा के अन्य हिस्सों में चले गए हैं. यह पलायन तब हुआ जब इजराइल ने ग़ज़ा के सबसे बड़े शहर पर हमला तेज कर दिया है. इजराइल के हवाई और जमीनी हमलों की वजह से ग़ज़ा में लगभग 80 फीसदी बुनियादी सुविधाएं तबाह बर्बाद हो चुकी हैं.

इजराइली सेना के अरबी भाषा प्रवक्ता कर्नल अविचाय अद्राई ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट संदेश में लिखा, "हमारे अनुमान के मुताबिक ग़ज़ा सिटी के एक चौथाई से ज्यादा लोग अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ चुके हैं." ग़ज़ा के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि यहूदी फौज के हवाई हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं. शवों को शिफा अस्पताल के मोर्चरी में लाया गया है.

इजराइल ने ग़ज़ा सिटी में कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और आरोप लगाया है कि हमास ने इनमें निगरानी उपकरण लगाए थे. नेतन्याहू की फौज ने फिलिस्तीनियों से फौरन शहर छोड़कर दक्षिण की ओर 'ह्यूमैनिटेरियन ज़ोन' में जाने का आदेश दिया है. शेख रदवान इलाके में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह तक हुए एक हमले में एक परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जिनमें एक मां और उसके तीन बच्चे शामिल हैं. हवाई हमलों के बाद धुएं के गुबार उठते देखे गए.

मानवाधिकार सहायता कार्यकर्ताओं के मुताबिक, हाल के हफ्तों में पलायन की संख्या बढ़ी है, लेकिन कई परिवार महंगा किराया लागत और बार-बार नकलमकानी की वजह से अब भी फंसे हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) के मुताबिक, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ग़ज़ा सिटी छोड़ने वाले लोगों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा है. संयुक्त राष्ट्र और राहत संगठन चेतावनी ने दुनिया को आगाह किया है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नकलमकानी मानवीय संकट को और गंभीर करेगा. दक्षिण ग़ज़ा में शरणार्थी कैंपों में भारी भीड़ है और आवाजाही करने में 1,000 डॉलर से ज्यादा का खर्च आता है.

UN के अधिकारियों ने बताया कि ग़ज़ा में अस्थायी शरण कैंपों में जरुरी सामानों की सप्लाई के साथ 86,000 से ज्यादा तंबू अभी भी फिलिस्तीन के क्षेत्रों में एंट्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं. ग़ज़ा में हमला उस समय हुआ जब इजराइल ने कतार में हमास नेताओं को निशाना बना कर हमला किया, जिससे हमास के खिलाफ अभियान तेज हुआ और सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत खतरे में पड़ गई.

ग़ज़ा में अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं. उनके परिवार इजराइल से अपील कर रहे हैं कि हवाई हमले रोकें ताकि उनके परिजनों की जान बच सके. दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 से ग़ज़ा में लगातार हो रहे इजराइली हमलों में अब तक 64,803 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख 64 हजार 264 लोग घायल हैं. इसी तरह 11 हजार लोग लापता हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये इजराइल की अवैध कैद में हैं या मारे जा चुके हैं. यहूदी फौज के जमीनी और हवाई हमलों में ग़ज़ा में 80 फीसदी बुनियादी ढांचा नेस्तानाबूद हो चुका है.

