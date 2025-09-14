ग़ज़ा में बरस रही मौत; 2.5 लाख लोगों ने छोड़ा घर, इजराइली हमलों से 80% बुनियादी ढांचा तबाह!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2921079
Zee SalaamMuslim World

ग़ज़ा में बरस रही मौत; 2.5 लाख लोगों ने छोड़ा घर, इजराइली हमलों से 80% बुनियादी ढांचा तबाह!

Gaza Humanitarian Crisis: इजराइल के ग़ज़ा सिटी पर हवाई और जमीनी हमलों में अब तक 64,803 लोग मारे गए, 1.64 लाख घायल और 11,000 लापता हैं. यहां से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि बुनियादी सुविधाओं का 80 फीसदी ढांचा तबाह हो चुका है. यहूदी फौज के हमलों में सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और औरतें प्रभावित हुई हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:18 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Israel Attack Gaza: इजराइल की बर्बर हवाई हमलों के बीच ग़ज़ा सिटी में मौत और डर का माहौल बन गया है. हाल के हफ्तों में शहर छोड़कर पलायन करने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई है. ग़ज़ा में अब इजराइली सेना 64 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुकी है, जबकि भूख और कुपोषण से सैकड़ों लोग मारे गए है. प्रभावितों में सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें शामिल हैं.

इजराइली सेना ने शनिवार (13 सितंबर) को कहा कि हाल के हफ्तों में ग़ज़ा सिटी के 2 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग शहर छोड़कर ग़ज़ा के अन्य हिस्सों में चले गए हैं. यह पलायन तब हुआ जब इजराइल ने ग़ज़ा के सबसे बड़े शहर पर हमला तेज कर दिया है. इजराइल के हवाई और जमीनी हमलों की वजह से ग़ज़ा में लगभग 80 फीसदी बुनियादी सुविधाएं तबाह बर्बाद हो चुकी हैं.

इजराइली सेना के अरबी भाषा प्रवक्ता कर्नल अविचाय अद्राई ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट संदेश में लिखा, "हमारे अनुमान के मुताबिक ग़ज़ा सिटी के एक चौथाई से ज्यादा लोग अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ चुके हैं." ग़ज़ा के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि यहूदी फौज के हवाई हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं. शवों को शिफा अस्पताल के मोर्चरी में लाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइल ने ग़ज़ा सिटी में कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और आरोप लगाया है कि हमास ने इनमें निगरानी उपकरण लगाए थे. नेतन्याहू की फौज ने फिलिस्तीनियों से फौरन शहर छोड़कर दक्षिण की ओर 'ह्यूमैनिटेरियन ज़ोन' में जाने का आदेश दिया है. शेख रदवान इलाके में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह तक हुए एक हमले में एक परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जिनमें एक मां और उसके तीन बच्चे शामिल हैं. हवाई हमलों के बाद धुएं के गुबार उठते देखे गए.

मानवाधिकार सहायता कार्यकर्ताओं के मुताबिक, हाल के हफ्तों में पलायन की संख्या बढ़ी है, लेकिन कई परिवार महंगा किराया लागत और बार-बार नकलमकानी की वजह से अब भी फंसे हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) के मुताबिक, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ग़ज़ा सिटी छोड़ने वाले लोगों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा है. संयुक्त राष्ट्र और राहत संगठन चेतावनी ने दुनिया को आगाह किया है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नकलमकानी मानवीय संकट को और गंभीर करेगा. दक्षिण ग़ज़ा में शरणार्थी कैंपों में भारी भीड़ है और आवाजाही करने में 1,000 डॉलर से ज्यादा का खर्च आता है. 

UN के अधिकारियों ने बताया कि ग़ज़ा में अस्थायी शरण कैंपों में जरुरी सामानों की सप्लाई के साथ 86,000 से ज्यादा तंबू अभी भी फिलिस्तीन के क्षेत्रों में एंट्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं. ग़ज़ा में हमला उस समय हुआ जब इजराइल ने कतार में हमास नेताओं को निशाना बना कर हमला किया, जिससे हमास के खिलाफ अभियान तेज हुआ और सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत खतरे में पड़ गई. 

ग़ज़ा में अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं. उनके परिवार इजराइल से अपील कर रहे हैं कि हवाई हमले रोकें ताकि उनके परिजनों की जान बच सके. दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 से ग़ज़ा में लगातार हो रहे इजराइली हमलों में अब तक 64,803 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख 64 हजार 264 लोग घायल हैं. इसी तरह 11 हजार लोग लापता हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये इजराइल की अवैध कैद में हैं या मारे जा चुके हैं. यहूदी फौज के जमीनी और हवाई हमलों में ग़ज़ा में 80 फीसदी बुनियादी ढांचा नेस्तानाबूद हो चुका है. 

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के दौरे से पहले किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रेड; PFI नेता नदवी गिरफ्तार!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Gaza Newsisrael airstrikes gazamuslim news

Trending news

Bihar News
PM मोदी के दौरे से पहले किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रेड; PFI नेता नदवी गिरफ्तार
Bangladesh news
बांग्लादेश में Academic से आम आदमी तक निशाने पर; BAL ने खोली युनूस सरकार की पोल!
UP News
'फतवा' वाले बयान पर इमरान मसूद का तंज; गिरिराज सिंह को बताया मीट का ब्रांड एंबेसडर!
Pakistan News
Pak के सेफ जोन में इंसानियत शर्मसार; शरणार्थी शिविर में अफगान महिला से किया गैंगरेप
Delhi News
मुसलमानों के खिलाफ हिंसा-नफरत को बढ़ावा देने वाली फिल्म पर चला HC का हंटर, लगाई रोक
UP News
'I Love Mohammad' बोर्ड लगाने पर मुस्लिम नौजवानों पर FIR; जानें क्या है पूरा मामला?
newyork decleration
फिलिस्तीन पर भारत सरकार के इस कदम से अंधभक्तों को लग सकती है मिर्ची
Pakistan News
इमरान खान की UN से गुहार, परिवार की महिलाओं पर आसिम मुनीर कर रहे अत्याचार!
UP News
गोरखपुर के बाद मैनपुरी में 2 मुस्लिम नौजवानों पर हमला; दाढ़ी नोचकर जबरन लगवाए नारे!
islamophobia in australia
ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ी नफरत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
;