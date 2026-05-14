सीजफायर की आड़ में लेबनान पर बरस रहे बम, इजरायली हमलों में बच्चों समेत 512 की मौत

Israle Attack on Lebanon: अमेरिका के संरक्षण में लेबनान पर इजरायली हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एक तरफ लेबनान-इजरायल में सीजफायर कराने का दावा करते हुए ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शांति की आंड़ में नेतन्याहू की फौज लगातार लेबनान के कई इलाकों में बम बरसा रही है.
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Lebanon News: इजरायल की नेतन्याहू सरकार के खिलाफ दुनियाभर में विरोध बढ़ता जा रहा है. वजह है एक तरह इजरायल, लेबनान में सीजफायर की बातें दुनिया के सामने कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं. इजरायल लगातार हमले कर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहा है.
लेबनान में बुधवार (13 मई) को एक बार फिर इजरायली फौज ने हमला कर मासूम बच्चों के समेत कई लोगों की हत्या कर दी. इसकी वजह से साउथ लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत के आसपास तक डर, तबाही का मंजर देखा जा सकता है, लोग जान बचाने के लिए परिवार के साथ पलायन कर रहे हैं.
लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इजरायली हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई. इनमें आठ लोग ऐसे थे जो बेरूत को साउथ लेबनान से जोड़ने वाले सबसे अहम राजमार्ग पर मारे गए, जब यहूदी फौज ने तीन अलग-अलग ड्रोन हमले किए. मरने वालों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं.
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बुधवार को जिय्येह इलाके में हुए इन हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई. बेरूत से करीब 20 किलोमीटर साउथ में मौजूद इस इलाके में कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं. वाहनों के बाहरी हिस्से काले पड़ चुके थे और कई गाड़ियां बुरी तरह फट चुकी थीं.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली हमलों की वजह से साउथ लेबनान के सूर शहर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की नेतन्याहू सरकार के हठधर्मिता की वजह से यह जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चे और औरतें चुका रही हैं.
साउथ लेबनान में रहने वाले लोग लगातार हमलों की वजह से डर और दहशत के साये में जी रहे हैं. गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए अस्पताल ही सबसे बड़ा सहारा हैं, लेकिन अब वे भी खतरे की चपेट में हैं. हाल ही में जिन इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया है, उनमें एक बड़ा अस्पताल भी शामिल है. आलम यह है कि घायलों को दूर अस्पतालों तक ले जाना बेहद मुश्किल हो गया है और कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं.
इजरायली सेना ने बुधवार सुबह साउथ लेबनान के छह गांवों, जिनमें मैस अल-जबल, यानूह, बुर्ज शेमाली, हूला, देबल और अब्बासिय्येह, के लोगों को जबरन इलाके छोड़ने का आदेश दिया. यहूदी फौज ने धमकी दी थी कि वह इन गांवों में जल्द हमला करेगा. लोगों से कहा गया कि वे कम से कम एक किलोमीटर दूर खुले इलाकों में चले जाएं, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है.
पिछले एक हफ्ते से लगभग हर दिन ऐसी धमकियां दी जा रही हैं, जिससे हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं. लगातार हो रहे पलायन ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है. इससे पहले मंगलवार को साउथ लेबनान के कई कस्बों पर हुए हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में लेबनान नागरिक सुरक्षा विभाग के दो राहतकर्मी भी शामिल थे.
लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, सीजफायर के दौरान अब तक कम से कम 512 लोग मारे जा चुके हैं. मंत्रालय ने बताया कि दो मार्च से शुरू हुए इजरायली हमलों और बमबारी में अब तक कुल 2,896 लोगों की जान जा चुकी है. लगातार जारी हिंसा का असर पूरे साउथ लेबनान पर साफ दिखाई दे रहा है.
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