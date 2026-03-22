ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला इजरायल का ये शहर, फेल हो गया नेतन्याहू का एयर डिफेंस

Iran Missile Attack Israel: ईरान और इजरायल के बीच 23 दिनों से जंग जारी है. इस बीच तेहरान ने इजरायल के शहर डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है. इस हमले में शहर तबाह हो गया है. इस शहर में इजरायल के परमाणु रिएक्टर का घर है और बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं. इस शहर को 'लिटिल इंडिया' भी कहा जाता है. ईरान के हमले में इजरायल का भारी नुकसान हुआ है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. डिमोना में हाल ही में हुए एक मिसाइल हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मिसाइल एक कम्युनिटी बिल्डिंग पर गिरी, जिससे आस-पास के कई पुराने घरों को नुकसान पहुंचा. हालांकि, ज़्यादातर लोग समय रहते शेल्टर्स तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान से बचा जा सका. इमरजेंसी सर्विस 'मैगन डेविड एडोम' (MDA) के अनुसार, इस हमले में 12 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे मलबे और मिसाइल के टुकड़ों से चोटें आई थीं. इसके अलावा, 31 लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि 14 लोगों को गहरे सदमे और घबराहट के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

कौन रहता है इस शहर में

दरअसल, डिमोना के इस इलाके को "लिटिल इंडिया" के नाम से भी जाना जाता है. यहां भारतीय मूल के यहूदियों की एक बड़ी आबादी रहती है. यहां रहने वाले लगभग 30 प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की जड़ें महाराष्ट्र से जुड़ी हैं. इस इलाके में मराठी भाषा, भारतीय खान-पान और संस्कृति का साफ असर देखने को मिलता है. यहां सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, पापड़ी चाट और भेल पूरी जैसे पकवान आम हैं. हमले के बाद पूरे समुदाय में डर और अनिश्चितता का माहौल छा गया है.

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IDF ने क्या कहा?

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने यह माना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम आने वाली मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा. रिपोर्टों के मुताबिक, यह हमला ईरान की तरफ से किया गया था. ईरान ने इसे नतान्ज़ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहले हुए हमले का "बदला" बताया है. हालांकि, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने यह साफ किया है कि डिमोना में स्थित न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां किसी भी तरह के नुकसान के कोई संकेत नहीं मिले हैं.