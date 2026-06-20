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ग़ज़ा में मासूम हिंद रजब पर हमला करने वाले इजरायली फौजी दस्ते का प्रमुख अधिकारी लेबनान में ढेर

Israeli Officer Accused in Hind Rajab Killing Dies: ग़ज़ा में छह साल की फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की इजरायली फौजियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हिंद रजब हत्या से जुड़े आरोपों का सामना कर रही इजरायली 52वीं बटालियन का कमांडर बेन सिम्होन दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई के दौरान मारा गया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:04 PM IST
ग़ज़ा में मासूम हिंद रजब पर हमला करने वाले इजरायली फौजी दस्ते का प्रमुख अधिकारी लेबनान में ढेर
Image Credit: हिंद रजब (बाएं) और हत्यारोपी इजरायली फौजी अधिकारी

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