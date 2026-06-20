इजरायली फौजियों ने हिंद रजब की गाड़ी पर बरसाई गोलियां

इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा और लेबनान में शुरू हुई फौजी कार्रवाईयों के बाद से 52वीं बटालियन के यह चौथे कमांडर थे, जो या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह वही 52वीं बटालियन है, जिस पर छह वर्षीय फ़िलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की मौत में शामिल होने के आरोप लगे थे. जनवरी 2024 में ग़ज़ा शहर के तल अल-हवा इलाके में हिंद रजब अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में सफर कर रही थीं. इसी दौरान उनके गाड़ी पर गोलियां बरसाई गईं.