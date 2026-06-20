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Hind Rajab Killing Case: इजरायली सरकार और उसकी फौज का फिलिस्तीन के ग़ज़ा, लेबनान और ईरान समेत अन्य देशों में की गई कार्रवाई की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. बीते कुछ सालों में इजरायली फौज ने बच्चों और औरतों के साथ लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया. हिंद रजब नाम की एक बच्ची की भी इजरायली फौजियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था.
मासूम हिंद रजब को जिस इजरायली फौजी दस्ते पर मारे जाने का आरोप लगा, अब उसी दस्ते का एक प्रमुख अधिकारी साउथ लेबनान में फौजी कार्रवाई के दौरान मारा गया है. इस घटना ने एक बार फिर ग़ज़ा में आम नागरिकों, खासकर बच्चों के खिलाफ हुई हिंसा पर दुनिया का ध्यान खींचा. इजरायली अधिकारी की मौत पर सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इसको सही ठहरा रहा है.
लेबनान में मारा गया इजरालयी अधिकारी
इजरायली सेना ने शुक्रवार (19 जून) को बताया कि साउथ लेबनान में एक फौजी कार्रवाई के दौरान उसके चार सैनिक मारे गए हैं. मरने वाले इजरायली फौजियों में 32 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेडालिया बेन सिम्होन भी शामिल था. वह 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 52वीं बटालियन का कमांडर था. इजरायली फौज के मुताबिक, साउथ लेबनान में एक टैंक पर हुए हमले के दौरान डोर गेडालिया बेन सिम्होन मारा गया.
इजरायली फौजियों ने हिंद रजब की गाड़ी पर बरसाई गोलियां
इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा और लेबनान में शुरू हुई फौजी कार्रवाईयों के बाद से 52वीं बटालियन के यह चौथे कमांडर थे, जो या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह वही 52वीं बटालियन है, जिस पर छह वर्षीय फ़िलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की मौत में शामिल होने के आरोप लगे थे. जनवरी 2024 में ग़ज़ा शहर के तल अल-हवा इलाके में हिंद रजब अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में सफर कर रही थीं. इसी दौरान उनके गाड़ी पर गोलियां बरसाई गईं.
दस्तावेजों के अनुसार, शुरुआती हमले के बाद हिंद रजब जिंदा थीं. गाड़ी में फंसे होने के बावजूद आपातकालीन सेवा केंद्र से लगातार संपर्क बनाए हुए थी. उन्हें बचाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन उस पर भी हमला हुआ, जिसमें दो स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई.
करीब दो हफ्ते बाद हिंद रजब, उनके परिवार के सदस्यों और उन्हें बचाने पहुंचे दोनों स्वास्थ्यकर्मियों के शव बरामद किए गए. इस घटना की दुनिया भर में आलोचना हुई और ग़ज़ा जंग के दौरान आम नागरिकों की मौत से जुड़े सबसे चर्चित मामलों से एक बना.
हिंद रजब फाउंडेशन ने ICC में दर्ज कराया केस
मई 2025 में बेल्जियम स्थित हिंद रजब फाउंडेशन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. यह शिकायत 52वीं बटालियन के पूर्व कमांडर डेनियल एला और 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के कमांडर कर्नल बेनी अहारोन के खिलाफ थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि हिंद रजब, उसके परिवार और एम्बुलेंस कर्मचारियों की मौत के मामले में दोनों अधिकारियों को युद्ध अपराध घोषित किया जाए.
अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में डेनियल एला और बेनी अहारोन की पहचान उन इजरायली अधिकारियों के रूप में की गई, जो घटना के समय उस इलाके में हुए फौजी ऑपरेशन में शामिल थे. इस बीच, जंग शुरू होने के बाद से 52वीं बटालियन में कई बार नेतृत्व बदलना पड़ा है.
ग़ज़ा में हमला करने वाले मारे गए सभी अधिकारी
द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, डेनियल एला जुलाई 2024 में ग़ज़ा में घायल हो गए थे. इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल यहूदा शालेव को कमान सौंपी गई, लेकिन वह भी उसी साल गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके बाद एक और कमांडर घायल हुआ, जिसके बाद डोर गेडालिया बेन सिम्होन ने बटालियन की कमान संभाली थी.
सियासत ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया कि अप्रैल 2026 में एक अन्य कमांडर के घायल होने के बाद डेनियल एला को दोबारा अस्थायी सेवा के लिए दक्षिणी लेबनान भेजा गया था. 52वीं बटालियन इजरायल की 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की प्रमुख फौजी दस्तों में से एक है. इसने ग़ज़ा, साउथ लेबनान, दोनों जगह सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है.