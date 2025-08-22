गाजा को नरक बनाना चहता है नेतन्याहू का कट्टर मंत्री? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी धमकी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2892015
Zee SalaamMuslim World

गाजा को नरक बनाना चहता है नेतन्याहू का कट्टर मंत्री? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी धमकी

Gaza War: इजरायली रक्षा मंत्री 'इजरायल काट्ज' ने गाजा को नरक बनाने की धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि गाजा में सीजफायर सिर्फ इजरायल की शर्तों पर होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

गाजा को नरक बनाना चहता है नेतन्याहू का कट्टर मंत्री? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी धमकी

Gaza War: इजरायली रक्षा मंत्री ने खुलेआम गाजा को नष्ट यानी पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दी है. हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया गाजा को बर्बाद होते हुए देख रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. दरअसल, इजरायल के रक्षा मंत्री 'इजरायल काट्ज' ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अगर हमास हथियार छोड़ने और इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार नहीं होता है, तो वह गाजा शहर को नष्ट कर देंगे.

इजरायली रक्षा मंत्री 'इजरायल काट्ज' ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जल्द ही गाजा में हमास के लड़ाकों के सिर पर नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे. उन्होंने सीधे तौर पर गाजा को नरक बनाने की धमकी दी है. उन्होंने यह भी कहा कि हमास के लड़ाकों को इजरायल की शर्तों पर सीजफायर समझौता करना होगा.

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक ऐसी ही हैरतअंगेज बयान दिया. PM नेतन्याहू ने बीते गुरुवार को गाजा के पास सैनिकों से बातचीत के दौरान कहा कि वह गाजा की सबसे घनी आबादी वाले शहर गाजा सिटी पर कब्ज़ा करने और वहां से लगभग 10 लाख लोगों को जबरन हटाने की योजना को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं.

वहीं, PM नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास से तत्काल बातचीत करने के निर्देश दे दिए गए हैं. PM नेतन्याहू एक तरफ गाजा पर कब्जा करने और दूसरी तरफ हमास के साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं. उन्होने कहा कि गाजा में सीजफायर के लिए हमास को इजरायली शर्तों को मानना होगा. गाजा में सीजफायर सिर्फ इजरायल की शर्तों पर होगा. 

गौरतलब है कि पिछले दिनों इजरायल ने कतर से अपना डेलिगेशन को वापस बुला लिया था. ये डेलिगेशन कतर में हमास के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सीजफायर के मुद्दे पर बातचीत के लिए गई थी. वहीं, कतर  और मिस्र ने एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच सीजफायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं. कतर और मिस्र की तरफ से नए सीजफायर प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार कर लिया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Israel KatzIsrael Katz Gaza DestructionGaza Ceasefiregaza warToday NewsMusli World News

Trending news

Israel Katz
गाजा को नरक बनाना चहता है नेतन्याहू का कट्टर मंत्री? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी धमकी
Motihari
Motihari: सनोवर के जाल में फंसे बदमाश धनंजय और गुड्डू; उतारा मौत के घाट
gaza
Gaza: 27 देशों की प्रेस की बड़ी मांग; मीडिया से क्यों घबरा रहे हैं नेतन्याहू?
Nigeria News
नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला, 30 नमाजियों की मौत, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
Rahul Gandhi
Munger की रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी, मुसलमानों ने कर डाली बड़ी अपील
CM Nitish Kumar Muslim Cap
इमरान प्रतापगढ़ी का नीतीश पर तंज; बोले, नीतीश को सिर्फ टोपी पहनाने का आदेश
UP News
योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना! श्रावस्ती के 30 मदरसों से हटाई पाबंदी
Assam
Assam सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड
Actress Swara Bhaskar suport Palestin
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने दिखाया हिम्मत, गाजा के समर्थन में कह दी बड़ी बात..
syria
Syria में फिर बिगड़ रहे हैं हालात, बाज़ नहीं आ रहे हैं सियासी लीडर्स
;