गुनाह छुपाने को इजराइल ने कलम के सिपाहियों को बनाया निशाना; यहूदी फौज ने की 5 पत्रकारों की हत्या

Israel Killed Journalist in Gaza: पूरी दुनिया में विरोध के बावजूद इजराइल लगातार गाजा में बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है. गाजा सिटी में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. आलम यह है कि अब इजराइल के गुनाहों को उजागर करने वाले पत्रकारों को यहूदी सेना निशाना बना रही है. इतवार (10 अगस्त) को अल-शिफा अस्पताल के बाहर एक पत्रकार टेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में कम से कम पांच पत्रकारों की मौत हो गई.

इजराइली हमले में मारे गए पत्रकारों का ताल्लुक कतरी मीडिया संस्थान अल जजीरा है. मृतकों की पहचान अल जजीरा अल जजीरा के संवाददाता अनास अल-शरीफ और मोहम्मद करिकेह, कैमरामैन इब्राहिम जाहर और मोहम्मद नौफल के रुप में हुई है. इसकी घटना की जानकारी खुद अल-जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दी है.

पत्रकारों पर इजराइल का गंभीर आरोप

इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि करते हुए मृतक पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाए. इजरायली सेना ने दावा किया है कि "अनास अल-शरीफ, हमास के लिए काम करते थे, जो अल जजीरा का पत्रकार होने का महज दिखावा कर रहे थे." इजराइली सरकार के जरिये बेगुनाह निहत्थे पत्रकारों की हत्या किए जाने के पूरी दुनिया के पत्रकार और मीडिया ने संस्थानों ने पुरजोर विरोध किया.

आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "हमने हमास के आतंकवादी अनास अल-शरीफ को मार गिराया, जो अल जजीरा का पत्रकार बनकर छिपे हुए थे, वह एक आतंकी सेल के प्रमुख थे और इजरायली नागरिकों और हमारे सैनिकों पर रॉकेट हमले करते थे." आईडीएफ ने यह भी कहा कि उनके पास गाजा से मिली खुफिया जानकारी, दस्तावेज, ट्रेनिंग लिस्ट और वेतन रिकॉर्ड जैसे सबूत हैं, जो साबित करते हैं कि अल-शरीफ, अल जजीरा की आड़ में हमास के लिए काम कर रहे थे.

पत्रकारों को निशाना बना रहा है इजराइल?

अल जजीरा का आरोप है कि इजरायली सेना जानबूझकर गाजा में पत्रकारों को निशाना बना रही है, ताकि जंग की असल सच्चाई को दुनिया के सामने आने से रोका जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने पुष्टि की है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 186 पत्रकार मारे जा चुके हैं, जबकि अलग-अलग मीडिया संस्थानों से ताल्लुक रखने वाले 90 पत्रकार इजरायल ने हिरासत में लिया है.

यहूदी सेना फिलिस्तीनियों का कर रही नरसंहार

बता दें, इजराइल के हमलों में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 61 हजार 430 बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादार बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं. जबकि यहूदी सेना के जमीनी और हवाई हमलों में 153,213 लोग घायल हो गए हैं और 11 हजार लोग लापता है. इजराइली नाकाबंदी की वजह से गाजा में खाने पीने की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से भूख और कुपोषण से अबतक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें 96 बच्चे शामिल हैं.

