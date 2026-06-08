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Iran Israel War Update: इजरायल के नेतन्याहू सरकार की हठधर्मिता ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है. इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच सोमवार (8 जून) की सुबह ईरान के कई शहर धमाकों की आवाजों से गूंज उठे. इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.
वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने आरोप लगाया है कि इन हमलों में हवा से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक, IRGC ने एक बयान जारी कर कहा कि इजरायल ने ईरान के अंदर हमला करने के लिए हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है.
यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही अपने हमले को अंजाम दिया. इससे पहले इतवार को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की कई खेप दागी थीं, इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है.
आज सोमवार तड़के राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. सरकार समर्थित न्यूज एजेंसी मेहर ने भी इसकी पुष्टि की है. इसके बाद ईरान के सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान, इस्फहान और तबरीज में भी विस्फोट हुए हैं.
ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट एक संदेश में बताया कि तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई है. इसके अलावा करज शहर के आसपास भी विस्फोट होने की खबरें सामने आई हैं. IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने भी पश्चिमी तेहरान के करज और पश्चिमी ईरान के कई दूसरे इलाकों में धमाकों की जानकारी दी है.
उधर, इजरायल की फौज ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसकी एयरफोर्स ने कुछ समय पहले पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. इजरायली फौज के बयान के मुताबिक, ये हमले ईरानी सरकार से जुड़े सैन्य सरगर्मियों के खिलाफ किए गए हैं. हालांकि फौज की ओर से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि हमलों में कितने लोग हताहत हुए या किन-किन स्थानों को सटीक रूप से निशाना बनाया गया है.
फिलहाल दोनों देशों की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है. एक तरफ ईरान इन हमलों को अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बता रहा है, तो दूसरी ओर इजरायल का कहना है कि उसने सिर्फ अपने खिलाफ होने वाले सैन्य सरगर्मियों को रोकने के लिए कार्रवाई की है.
इजरायल ने यह हमला ऐसे समय किया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा था कि इजरायल-ईरान के ताजा हमलों का तेहरान के साथ उनकी सरकार के बीच जारी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू "फैसले लेने वाले शख्स नहीं हैं" यानी आखिरी फैसला उनके हाथ में नहीं है.