उधर, इजरायल की फौज ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसकी एयरफोर्स ने कुछ समय पहले पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. इजरायली फौज के बयान के मुताबिक, ये हमले ईरानी सरकार से जुड़े सैन्य सरगर्मियों के खिलाफ किए गए हैं. हालांकि फौज की ओर से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि हमलों में कितने लोग हताहत हुए या किन-किन स्थानों को सटीक रूप से निशाना बनाया गया है.