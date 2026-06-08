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ईरान पर फिर बरसा इजरायली कहर; तेहरान, इस्फहान और तबरीज समेत कई शहरों में विस्फोट

Israel Attack Iran: इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है. इजरायली फौज ने सोमवार को तड़के सुबह ईरान के कई शहरों पर हमला किया है. इसकी गूंज तेहरान, इस्फहान और तबरीज समेत कई ईरानी शहरों में सुनाई पड़ी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:12 AM IST
ईरान पर फिर बरसा इजरायली कहर; तेहरान, इस्फहान और तबरीज समेत कई शहरों में विस्फोट
Image Credit: इजरायली ने ईरान कई शहरों पर तड़के सुबह किया हमला

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