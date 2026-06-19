इजरायल के दक्षिणपंथी नेता मोशे फीगलिन ने हाल ही में मस्जिद अल-अक्सा परिसर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने धार्मिक गीत गाए और वहां एक नए पूजा स्थल के निर्माण का ऐलान. उनके इस कदम ने विवाद को और बढ़ा दिया है. वहीं, इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर भी कई बार मस्जिद अल-अक्सा का दौरा कर चुके हैं. उनके इन दौरों पर फिलिस्तीन और कई अरब देशों ने लगातार कड़ा विरोध जताया है. हाल ही में सामने आए कुछ वीडियो में उन्हें इजरायली झंडा लहराते और मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायल के मालिकाना हक के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया है.