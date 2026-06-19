Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /मस्जिद अल-अक्सा को लेकर इजरायल की नई चाल, इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल की हैसियत बदलने की साजिश!

मस्जिद अल-अक्सा को लेकर इजरायल की नई चाल, इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल की हैसियत बदलने की साजिश!

Israel occupation of the Al-Aqsa Mosque: फिलिस्तीन स्थित मस्जिद अल-अक्सा तीन धर्मों का पवित्र स्थल है. हालांकि, इजरायली फौज के लगातार अतिक्रमण की वजह से इस पवित्र जगह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बीते दिनों इजरायली मंत्रियों और अधिकारियों ने मस्जिद के परिसर में नया मंदिर बनाने का ऐलान किया है. इससे पहले रमजान में मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर नेतन्याहू सरकार ने पाबंदी लगा दी थी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:11 PM IST
मस्जिद अल-अक्सा को लेकर इजरायल की नई चाल, इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल की हैसियत बदलने की साजिश!
Image Credit: इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल-अक्सा (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग़ज़ा नरसंहार के बाद इजरायल की नई चाल, मस्जिद अल-अक्सा की हैसियत बदलने की साजिश
Palestine news26 min ago
2
Afghanistan Attack Pakistan1 hr ago
3
Balochistan employees launch shutdown1 hr ago
4
Muharram2 hrs ago
5
Muharram 20262 hrs ago