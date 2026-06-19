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Masjid Al Aqsa News: इजरायल अपने विस्तारवादी नीतियों को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट को बारूद के ढे़र पर खड़ा कर दिया है. वह बीते तीन सालों से ग़ज़ा में फिलिस्तीनियों का नसंहार कर रहा है. इसके बाद नेतन्याहू सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए ईरान पर हमला कर दिया. इतना ही नहीं, अमेरिका और ईरान में शांतिवार्ता होता देख उसने पड़ोसी देश लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया.
पूरी दुनिया इसको लेकर इजरायल की आलोचना हो रही है, और इसका खामियाजा बेगुनाह लोग भुगत रहे हैं. फिलिस्तीन पर इजरायली जुल्म और लगातार वहां पर सेटलर्स बसाने की बात किसी से छिपी नहीं है. अब इजरायल एक और नापाक साजिश कर रहा है. इस बार मामला यरुशलम स्थित मस्जिद अल-अक्सा की ऐतिहासिक और कानूनी पहचान से जुड़ा है. रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायल के कुछ कट्टरपंथी सरकारी अधिकारी और दक्षिणपंथी नेता अमेरिका के कुछ प्रभावशाली समूहों की मदद से मस्जिद अल-अक्सा की मौजूदा हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायल के कुछ प्रभावशाली ग्रुप मस्जिद अल-अक्सा परिसर को आधिकारिक तौर पर बहुधार्मिक उपासना स्थल (Multi-Religious Worship Site) घोषित करने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था के खिलाफ होगा, जिसके तहत मस्जिद अल-अक्सा का मैनेजमेंट जॉर्डन की निगरानी में काम करने वाले इस्लामी वक्फ के पास है.
मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, गैर-मुस्लिम लोग मस्जिद अल-अक्सा परिसर का दौरा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां किसी तरह की धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं है. हालांकि, रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायल के कुछ अतिदक्षिणपंथी नेता इस परिसर में बड़े पैमाने पर यहूदी धार्मिक गतिविधियां शुरू कराने के समर्थक हैं. समय-समय पर वह लगातार अपने इस नाकाम साजिश को करते हुए भी नजर आते हैं.
इजरायल के दक्षिणपंथी नेता मोशे फीगलिन ने हाल ही में मस्जिद अल-अक्सा परिसर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने धार्मिक गीत गाए और वहां एक नए पूजा स्थल के निर्माण का ऐलान. उनके इस कदम ने विवाद को और बढ़ा दिया है. वहीं, इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर भी कई बार मस्जिद अल-अक्सा का दौरा कर चुके हैं. उनके इन दौरों पर फिलिस्तीन और कई अरब देशों ने लगातार कड़ा विरोध जताया है. हाल ही में सामने आए कुछ वीडियो में उन्हें इजरायली झंडा लहराते और मस्जिद अल-अक्सा पर इजरायल के मालिकाना हक के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया है.
हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मस्जिद अल-अक्सा की मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की खबरों से इनकार किया है. इसके बावजूद फिलिस्तीन, जॉर्डन और क्षेत्र के कई अन्य देशों ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता इजहार किया है.
दूसरी तरफ इस्लामी वक्फ परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुस्तफा अबू स्वे ने इजरायली साजिशों को लेकर दुनिया को आगाह किया है. डॉक्टर मुस्तफा अबू स्वे ने चेतावनी दी है कि मस्जिद अल-अक्सा के मौजूदा हालात को बदलने की कोई भी कोशिश पूरे क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. उनका कहना है कि इस संवेदनशील धार्मिक स्थल के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पूरे वेस्ट एशिया में तनाव को और बढ़ा सकता है.