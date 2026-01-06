300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, वेस्ट बैंक से महिला पत्रकार को किया अपहरण

Israel Abducted Palestinian Journalist: इजरायल ने गज़ा में चले लगभग दो सालों की जंग में 300 पत्रकारों की हत्या की और उन पत्रकारों के साथ उनके 700 से ज्यादा परिजन भी मारे गए. इसके बाद भी इजरायल ने पत्रकारों को निशाना बनाना बंद नहीं किया है. इजरायल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से एक फिलिस्तीनी महिला पत्रकार को अगवा कर लिया है. अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इजरायली सेना ने उस महिला पत्रकार को क्यों अगवा किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Israel Abducted Palestinian Journalist: इजरायली सेना ने सोमवार (5 जनवरी) फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक मिलिट्री रेड के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकार इनास इखलावी को अगवा कर लिया है. इजरायली सेना ने तड़के सुबह फिलिस्तीनी पत्रकार इनास इखलावी के घर पर धावा बोला और उन्हें अगवा कर लिया. इजरायली सेना द्वारा उन्हें अगवा किए जाने को लेकर कोई वजह नहीं बताई गई है.
वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा रेड के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकारों, एक्टिविस्टों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. मानवाधिकार समूहों ने इजरायल द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाए जाने पर कई बार कहा है कि इजरायल पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाता है, ताकि फिलिस्तीन को लेकर मीडिया कवरेज को रोका जा सके और वहां की जमीनी हकीकत को दबाया जा सके.
फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने हाल ही एक रिपोर्ट जारी है, जिसमें बताया गया कि इजरायल ने गज़ा के खिलाफ लगभग दो सालों तक चले युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकारों और उनके परिवार को टार्गेट करके हमला किया. इन हमलों में 300 पत्रकारों की हत्या की गई. साथ ही उन पत्रकारों के साथ उनके 700 से ज्यादा परिजन भी मारे गए.
कई मामले तो ऐसे हैं कि जिनमें इजरायली हमले में फिलिस्तीनी पत्रकार के परिवार के पूरे सदस्यों की मौत हो गई और सिर्फ वह पत्रकार जिंदा हैं. इसी रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी पत्रकारों और उनके परिवारों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया, ताकि फिलिस्तीन की आवाज को दबाया जा सके और फिलिस्तीन के लिए हो रहे रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जा सके.
फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी पत्रकारों के परिवार को निशाना बनाकर हत्या किए जाने के बाद बड़ी तादाद ऐसे पत्रकार हैं, जो मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं. जिन पत्रकारों के परिवार वाले इजरायल द्वारा मारे गए, उनमें से कई पत्रकार अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इजरायल ने उनकी पत्रकारिता की वजह से उनके परिवार को निशाना बनाया.