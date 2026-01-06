Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065083
Zee SalaamMuslim World300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, वेस्ट बैंक से महिला पत्रकार को किया अपहरण

300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, वेस्ट बैंक से महिला पत्रकार को किया अपहरण

Israel Abducted Palestinian Journalist: इजरायल ने गज़ा में चले लगभग दो सालों की जंग में 300 पत्रकारों की हत्या की और उन पत्रकारों के साथ उनके 700 से ज्यादा परिजन भी मारे गए. इसके बाद भी इजरायल ने पत्रकारों को निशाना बनाना बंद नहीं किया है. इजरायल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से एक फिलिस्तीनी महिला पत्रकार को अगवा कर लिया है. अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इजरायली सेना ने उस महिला पत्रकार को क्यों अगवा किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:19 AM IST

Trending Photos

300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, वेस्ट बैंक से महिला पत्रकार को किया अपहरण

Israel Abducted Palestinian Journalist: इजरायली सेना ने सोमवार (5 जनवरी) फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक मिलिट्री रेड के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकार इनास इखलावी को अगवा कर लिया है. इजरायली सेना ने तड़के सुबह फिलिस्तीनी पत्रकार इनास इखलावी के घर पर धावा बोला और उन्हें अगवा कर लिया. इजरायली सेना द्वारा उन्हें अगवा किए जाने को लेकर कोई वजह नहीं बताई गई है. 

वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा रेड के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकारों, एक्टिविस्टों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. मानवाधिकार समूहों ने इजरायल द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाए जाने पर कई बार कहा है कि इजरायल पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाता है, ताकि फिलिस्तीन को लेकर मीडिया कवरेज को रोका जा सके और वहां की जमीनी हकीकत को दबाया जा सके. 

फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने हाल ही एक रिपोर्ट जारी है, जिसमें बताया गया कि इजरायल ने गज़ा के खिलाफ लगभग दो सालों तक चले युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकारों और उनके परिवार को टार्गेट करके हमला किया. इन हमलों में 300 पत्रकारों की हत्या की गई. साथ ही उन पत्रकारों के साथ उनके 700 से ज्यादा परिजन भी मारे गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई मामले तो ऐसे हैं कि जिनमें इजरायली हमले में फिलिस्तीनी पत्रकार के परिवार के पूरे सदस्यों की मौत हो गई और सिर्फ वह पत्रकार जिंदा हैं. इसी रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी पत्रकारों और उनके परिवारों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया, ताकि फिलिस्तीन की आवाज को दबाया जा सके और फिलिस्तीन के लिए हो रहे रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जा सके. 

फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी पत्रकारों के परिवार को निशाना बनाकर हत्या किए जाने के बाद बड़ी तादाद ऐसे पत्रकार हैं, जो मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं. जिन पत्रकारों के परिवार वाले इजरायल द्वारा मारे गए, उनमें से कई पत्रकार अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इजरायल ने उनकी पत्रकारिता की वजह से उनके परिवार को निशाना बनाया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Israel Abducted Palestinian JournalistPalestin Newsmuslim world newsToday News

Trending news

Israel Abducted Palestinian Journalist
300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, महिला पत्रकार को किया अपहरण
Bahraich news
बहराइच में उर्स के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार
Congress Leaders on Umar Sharjeel Bail Rejection
शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर भड़के कांग्रेसी नेता, कह दी ये बड़ी बात
Ajmer Sharif Supreme Court verdict
अजमेर दरगाह पर SC के फैसले से गदगद है चिश्ती फाउंडेशन, सरकार से की बड़ी डिमांड
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा
iran news
ईरान में महंगाई का बम, ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
Maharashtra news
"राष्ट्रपति बन सकता है मुसलमान, तो मेयर क्यों नहीं?" फडणवीस पर बरसे वारिस पठान
UP News
झांसी में ज्वेलरी खरीदने से पहले चेहरा खोलना जरूरी, सर्राफा बाजार का सख्त फरमान
Uttar Pradesh news
उन्नाव: मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!
UP News
आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान