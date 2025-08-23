क्या है नेतन्याहू का E1 प्लान, जिसके खिलाफ है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 21 देश
क्या है नेतन्याहू का E1 प्लान, जिसके खिलाफ है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 21 देश

Palestine News: इजरायली सरकार E1 प्लान को मंजूरी दे दी है. इस प्लान के तहत यरुशलम के सटे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर नई बस्ती बसाने की बात कही जा रही है. इस परियोजना के खिलाफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 21 देशों ने विरोध किया है और इसे अंतराराष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन करार दिया है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:02 AM IST

Palestine News: इजरायली सरकार लंबे वक्त से फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रही है. इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर नए इमारतों का निर्माण किया जाता है और वहां यहूदी समुदाय के लोगों को बसा दिया जाता है. इसी तर्ज पर इजरायल ने E1 प्लान की घोषणा की है, जिसमें यरुशलम के पूरब में वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा कर 3,400 नए घर बनाए जाएंगे. इस योजना के खिलाफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 21 देशों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस योजना को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है. 

दरअसल, इजरायली सरकार सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने काम जारी रखा है. इस योजना के खिलाफ यूरोपीय यूनियन (EU), संयुक्त राष्ट्र (UN), ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 21 देशों ने विरोध किया है और निंदा की है. इन देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि इजरायल के इस बेहद ही खतरनाक योजना से द्वि राष्ट्र समाधान में संभव नहीं हो पाएगा. 

इन संस्थाओं और देशों ने गुजिश्ता 21 तारीख को एक सामूहिक बयान जारी कर इजरायल के जरिए अवैध बस्ती निर्माण योजना की निंदा की है. बयान में 21 देशों ने कहा कि हम इस फैसले की निंदा करते हैं और इसे कड़े शब्दों में तुरंत वापस लेने की माँग करते हैं. साथ ही इस योजना को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है. 

21 देशों के जरिए जारी किए गए इस सामूहिक बयान में कहा गया है कि इजरायल का अवैध E1 योजना इलाके में सुरक्षा को कमजोर करेगा और हिंसा, अस्थिरता को बढ़ावा देगा, जिससे इलाके की शांति भंग होगी. बयान में यह भी कहा गया है कि इस योजना से इजरायली नागरिकों को कोई फायदा नहीं होगा. 

गौरतलब है कि इजरायल का कट्टर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा था कि E1 जैसी योजना फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाने में मदद करेगी, वहीं, दुनिया भर के बड़े देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने को राजी हो गए हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

