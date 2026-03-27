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पतन के कगार पर IDF, इजरायली सेना प्रमुख के बाद विपक्ष के बयान से नेतन्याहू की हो गई नींद हराम

Yair Lapid on IDF: लेबनान और ईरान के साथ चल रहा संघर्ष इजरायल के लिए महंगा साबित हो रहा है. IDF को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जमीनी लड़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, सेना के भीतर असंतोष बढ़ गया है और विपक्षी नेता यायर लैपिड ने नेतन्याहू पर बिना किसी रणनीति के देश को युद्ध में धकेलने का आरोप लगाया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:20 AM IST

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पतन के कगार पर IDF, इजरायली सेना प्रमुख के बाद विपक्ष के बयान से नेतन्याहू की हो गई नींद हराम

Middle East War Update: लेबनान और ईरान के साथ युद्ध इजरायल के लिए लगातार महंगा साबित हो रहा है. लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली सेना को धूल चटा रहा है. आमने-सामने की लड़ाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके IDF पर भारी पड़ रहे हैं. अब तो नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की आवाजें खुद सेना के भीतर से ही तेज हो गई हैं. वहीं, इजरायल के विपक्षी नेता ने भी सरकार और नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विपक्षी नेता यायर लैपिड का आरोप है कि नेतन्याहू ने बिना किसी रणनीति के सेना को युद्ध में झोंक दिया है.

हिब्रू भाषा में दिए गए एक वीडियो बयान में यायर लैपिड ने कहा, "IDF अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका है और उससे आगे भी निकल गया है. सरकार सेना को युद्ध के मैदान में घायल अवस्था में छोड़ रही है." उन्होंने आगे कहा कि सरकार सेना को "बिना किसी रणनीति, बिना ज़रूरी संसाधनों और बहुत कम सैनिकों के साथ" एक 'बहु-मोर्चे वाले युद्ध' में भेज रही है. यायर लैपिड ने कहा, "रिजर्व सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं और अब हमारी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं."

विपक्षी नेता ने की ये मांग
इजरायली विपक्षी नेता ने नेतन्याहू सरकार से गुजारिश की है कि वह अति रूढ़िवादी हरेदी समुदाय के लोगों को सेना में भर्ती करे और जंग पर भेज दे. हरेदी समुदाय के लोग अपना पूरा समय पवित्र यहूदी ग्रंथों के अध्ययन में समर्पित करते हैं और साल 1948 में इजरायल के गठन होने के बाद से ही अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिलती रही है. लेकिन हाल के दिनों में हरेदी समुदाय के लोगों ने नेतन्याहू सरकार का जमकर विरोध किया है और गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है.

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पतन के कागार पर है इजरायली फौज IDF
इससे पहले भी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने सुरक्षा कैबिनेट को चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि इजरायली फौज IDF पतन के कागार पर है. 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल हमला कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के कई शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है. इस बीच लेबनान में भी हिजबुल्लाह और इजरायल के  बीच जंग छिड़ गई है. इजरायल को ये जंग महंगा पड़ता जा रहा है. उसके सैनिक लेबनान में शहीद हो रहे हैं. इस वक्त नेतन्याहू की फौज कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रही है. सीरिया में भी बागी लड़ाकों से जंग हो रही है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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