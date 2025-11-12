Advertisement
इजराइली पर किया हमला, तो सीधे होगी सजा-ए-मौत! Netanyahu के नए कानून पर उठ रहे कई सवाल

Israel News: इजरायली संसद में बीते सोमवार को एक नया कानून पास किया गया, जिसके मुताबिक इजरायली नागरिकों पर हमला करने वालों को मौत की सजा देने की बात कही गई है. लेकिन इस नए कानून में फिलिस्तीनी लोगों पर यहूदी कट्टरपंथियों द्वारा किए जाने वाले हमले को रोकने और उन अपराधियों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:56 AM IST

Israel News: इजरायली नेसेट (संसद) में फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक और भेदभावपूर्ण कानून पास कर दिया गया है. इजरायल के कट्टरपंथी नेता और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने नेसेट में यह प्रस्ताव रखा था कि मौजूदा दंड संहिता में बदलाव किया जाए. इस प्रस्ताव के मुताबिक इजरायली नागरिकों पर हमला करने वालों को मौत की सजा देने की बात कही गई है. 

इजरायली नेसेट में बीते सोमवार (10 नवंबर) को इस प्रस्तावित कानून के विरोध में 16 वोट किए गए. वहीं, 39 वोटों के साथ इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार का समर्थन प्राप्त है. प्रस्ताव के पारित होने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस प्रस्ताव के खिलाफ फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय ने सवाल खड़े किए हैं. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल के बढ़ते चरमपंथ और अपराध का नया रूप बताया है. 

वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रस्ताव को भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल खड़े किए. प्रस्ताव के मुताबिक उन फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी जाएगी, जो इजरायली नागारिकों (यहूदियों) पर हमला करते हैं. लेकिन उन यहूदियों को मौत की सजा सुनाने की बात नहीं कही गई है, जो फिलिस्तीनी लोगों की हत्या करते हैं. इसीलिए इस प्रस्ताव को भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है. 

मानवाधिकार संगठनों ने उठाए गंभीर सवाल
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजराइली संसद के इन कार्यों को एक खतरनाक और नाटकीय कदम बताया है, क्योंकि यह प्रस्ताव इजरायली अदालत को सिर्फ फिलिस्तीनी मुल्जिमों के खिलाफ मौत की सजा सुनाने का आदेश देता है. इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीनी समूह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून दुष्ट जायोनी कब्जे के कुरूप फासीवादी चेहरे का प्रतीक है. साथ ही इस प्रस्तावित कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

israel news Palestine news muslim world news

