नेतन्याहू के खिलाफ इजराइलियों ने फूंका बिगुल; गाजा पर अवैध कब्जे की योजना के खिलाफ फूटा गुस्सा

War on Gaza: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के बाद दुनिया भर के देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की तरफ से इजरायल की निंदा की गई. अब इजरायल के अंदर ही नेतन्याहू के इस योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. हमास के कैद में अभी भी लगभ 50 इजरायली बंधक हैं. इन बंधकों के परिवार वालों समेत हजारों इजरायली तेल अवीव के सड़कों पर 'गाजा पर कब्जा' करने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

हजारों इजरायली प्रदर्शनकारियों की ओर से मांग की जा रही है कि पिछले दो सालों से चल रही जंग को तुरंत रोका जाए. ये प्रदर्शनकारी गाजा में अब और जंग को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से तबह गाजा में सैन्य अभियान तेज करना इजरायली बंधकों के लिए मौत की वजह बन सकता है.

इस रैली में शामिल एक इजरायली बंधक ओमरी मीरान की पत्नी लिशाय मीरान लावी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि गाजा पर पूर्ण कब्जा करने का फैसला सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं है. यह फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा हो सकती है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तुरंत जंग रुकवाने की अपील की.

गौरतलब है कि इजरायल ने साल 2023 में हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में हमले शुरू किए थे, लेकिन दो साल बमबारी करने के बाद भी गाजा से हमास को खत्म नहीं किया जा सका है. हमास लगातार इजरायली सेना के खिलाफ हमले कर रहा है. इससे साबित होता है कि इजरायल को इस जंग में कामयाबी नहीं मिल पाई है. अब नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करना चाह रहे हैं. इस फैसला से गाजा में और खून बहेगा. साथ ही बड़ी तादाद में इजरायली सेना के जवान भी मारे जा सकते हैं.