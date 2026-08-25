Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /गज़ा में कर दिया 22 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; अपने बेटे की जान पर बनी तो डर गए कातिल नेतन्याहू!

गज़ा में कर दिया 22 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; अपने बेटे की जान पर बनी तो डर गए कातिल नेतन्याहू!

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इज़रायली मीडिया ने सवाल किया कि उनके बेटे को सरकारी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है. सवाल नेतन्याहू के बेटे की सिक्योरिटी पर नहीं होना चाहिए. सवाल ये होना चाहिए कि जब अमेरिकी मिसाइल ईरान के मीनाब में एक स्कूल की तरफ़ बढ़ रही थी तो दुनिया की वो सारी ताक़तें कहां थीं जो अपने लीडर्स और उनकी फ़ैमिली की सेक्योरिटी का इंतज़ाम करती हैं. इस हमले में ईरान के मिनाब में शहीद हुए 168 बच्चों की सुध आज तक किसी ने नहीं ली, लेकिन नेतन्याहू के बेटे पर खतरे की चिंता सभी को है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 25, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:34 PM IST
गज़ा में कर दिया 22 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; अपने बेटे की जान पर बनी तो डर गए कातिल नेतन्याहू!

About the Author

Abbas Mehdi Rizvi

Abbas Mehdi Rizvi

..

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
US प्रतिबंधों के बीच ईरानी रियाल बेहाल, एक डॉलर के लिए देने पड़ते हैं इतने लाख रियाल
2
3
4
5