/गज़ा में कर दिया 22 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; अपने बेटे की जान पर बनी तो डर गए कातिल नेतन्याहू!

अदरीना और उसकी मां जैसी बेटियों की हिफ़ाज़त कौन करेगा?

मिनाब में एक और बच्ची थी, अदरीना पेगाह. अदरीना के वालिद उमर पेगाह ने अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी को भी खो दिया. ख़बरों के मुताबिक़ अदरीना और उसकी मां स्कूल की सीढ़ियों पर साथ थीं, जब दोनों मारी गईं. उमर पेगाह ने अपनी बीवी को अपना सहारा और अपनी बेटी को अपनी उम्मीद और अपना ख़्वाब बताया. ज़रा उस वालिद के घर का तसव्वुर कीजिए. बीवी और बेटी के बग़ैर जब वो घर में दाख़िल हुए होंगे तो उन्हें कैसा लगा होगा. उनसे अकेले घर में रहना कितना मुश्किल हुआ होगा. घर में जगह-जगह बीवी और बेटी के सामान ने उनका कलेजा चीर दिया होगा. अब बताइए, क्या किसी बाप का ये दर्द किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के दर्द और डर से कम है? क्या किसी बच्ची की जान की कोई क़ीमत सिर्फ़ इसलिए है, क्योंकि उसके वालिद किसी मुल्क के पीएम नहीं हैं. हम इसी लिए बार बार आज यही पूछ रहे हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सेक्योरिटी क्यों मिली? सवाल ये होना चाहिए कि अदरीना और उसकी मां जैसी बेटियों और माओं की हिफ़ाज़त कौन करेगा? ऐसी ही कहानी मीनाब के हर बच्चे की है.