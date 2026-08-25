/गज़ा में कर दिया 22 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; अपने बेटे की जान पर बनी तो डर गए कातिल नेतन्याहू!

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सवाल ये है कि एक ताक़तवर शख़्स के बेटे की जान को ख़तरा हो तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है. ख़ुफ़िया एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं. पुलिस तैनात हो जाती है, लेकिन एक स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की हिफ़ाज़त के लिए कौन खड़ा होता है ? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? अगर ख़तरा है तो उसे सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए. हर बच्चे की हिफ़ाज़त होनी चाहिए. सवाल ये होना चाहिए कि मिनाब और ग़ज़ा में मारे गए बच्चों की शहादत पर सवाल कौन करेगा ? उनकी हिफ़ाज़त के बारे में कौन सोचेगा और उन मां-बाप को जवाब कौन देगा जिनके बच्चे कभी वापस नहीं आए?
ज़रा उस मां के अरमानों के बारे में सोचिए जिसने अपने बच्चे को सुबह उठाया होगा. यूनिफ़ॉर्म पहनाई होगी. बाल संवारे होंगे. स्कूल बैग ठीक किया होगा. लंच पैक किया होगा और बच्चे ने कहा होगा, मां ने जल्दी से खाना हाथ में दिया होगा. सदक़ा निकाला होगा. दुआ पढ़कर बच्चे को रुख़्सत किया होगा. शायद दरवाज़े पर खड़े होकर आख़िरी बार देखा होगा. उसे क्या मालूम था कि जिस स्कूल को उसने अपने बच्चे के लिए सबसे महफ़ूज़ जगह समझा, वही जगह कुछ घंटों बाद उसकी आख़री मंज़िल बन जाएगी.
मिनाब के बच्चों के भी ख़्वाब रहे होंगे? कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट. कोई अफ़सर, कोई टीचर तो कोई अपने वालिद का कारोबार संभालना चाहता रहा होगा और कोई शायद अभी इतना छोटा रहा होगा कि उसे ये भी मालूम नहीं रहा होगा कि बड़े होकर क्या बनना है. लेकिन जंग ने उससे उसका बचपन छीन लिया.
मलबे में मिली महदिस नज़री को उनकी टीचर ने अपनी बाहों में थाम रखा था
मिनाब की इस कहानी में एक बच्ची महदिस नज़री भी थी. वो सिर्फ़ 6 साल की थी. महदिस का जिस्म मलबे में उसकी एक साथी के साथ मिला और दोनों को उनकी टीचर ने अपनी बाहों में इस तरह थाम रखा था जैसे वो अपने आप को बच्चों के लिए ढाल बनाना चाहती हों. सोचिए, एक टीचर ने आख़िरी लम्हे तक बच्चों को बचाने की कोशिश की. अब महदिस के मां-बाप के बारे में सोचिए. सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा जब उनको बताया गया होगा कि उनकी 6 साल की महदिस अब इस दुनिया में नहीं रही. महदिस की तस्वीर में एक मासूम बच्ची दिखाई देती है, लेकिन उसके मां-बाप के लिए वो तस्वीर पूरी दुनिया थी. सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे की सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई. सवाल ये होना चाहिए कि महदिस नज़री जैसी बच्चियों के लिए मिसाइल हमले से पहले दुनिया के ठेकेदारों ने क्यों नहीं सोचा और इसके क़ातिल को सज़ा अब तक क्यों नहीं हुई?
अदरीना और उसकी मां जैसी बेटियों की हिफ़ाज़त कौन करेगा?
मिनाब में एक और बच्ची थी, अदरीना पेगाह. अदरीना के वालिद उमर पेगाह ने अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी को भी खो दिया. ख़बरों के मुताबिक़ अदरीना और उसकी मां स्कूल की सीढ़ियों पर साथ थीं, जब दोनों मारी गईं. उमर पेगाह ने अपनी बीवी को अपना सहारा और अपनी बेटी को अपनी उम्मीद और अपना ख़्वाब बताया. ज़रा उस वालिद के घर का तसव्वुर कीजिए. बीवी और बेटी के बग़ैर जब वो घर में दाख़िल हुए होंगे तो उन्हें कैसा लगा होगा. उनसे अकेले घर में रहना कितना मुश्किल हुआ होगा. घर में जगह-जगह बीवी और बेटी के सामान ने उनका कलेजा चीर दिया होगा. अब बताइए, क्या किसी बाप का ये दर्द किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के दर्द और डर से कम है? क्या किसी बच्ची की जान की कोई क़ीमत सिर्फ़ इसलिए है, क्योंकि उसके वालिद किसी मुल्क के पीएम नहीं हैं. हम इसी लिए बार बार आज यही पूछ रहे हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सेक्योरिटी क्यों मिली? सवाल ये होना चाहिए कि अदरीना और उसकी मां जैसी बेटियों और माओं की हिफ़ाज़त कौन करेगा? ऐसी ही कहानी मीनाब के हर बच्चे की है.
गज़ा में 21 हज़ार बच्चों के कत्लेआम की जिम्मेदारी कौन लेगा ?
अब ज़रा ग़ज़ा की तरफ़ चलिए. वहां कहानी बदलती नहीं है, सिर्फ़ नाम बदल जाते हैं. यूनिसेफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक़ 7 अक्टूबर 2023 से 3 फ़रवरी 2026 तक ग़ज़ा में कम-से-कम 21 हज़ार 2 सौ 89 बच्चे मारे गए और 44 हज़ार 500 बच्चे ज़ख़्मी हुए. इनमें 11,000 से ज़्यादा बच्चों को ऐसी चोटें लगीं जिनका असर उनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है. इक्कीस हज़ार से ज़्यादा बच्चे. ज़रा इस नंबर को अपने सामने इंसानों की तरह रखकर देखिए. एक बच्चा. दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा फिर एक स्कूल. फिर एक मोहल्ला, फिर एक पूरा शहर. हम कहते हैं इक्कीस हज़ार बच्चे मारे गए, लेकिन उस नंबर के अंदर हज़ारों मांओं की चीख़ें छिपी हैं. हज़ारों बाप की ख़ामोशी है. हज़ारों खाली कमरे हैं. हज़ारों स्कूल बैग हैं जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं. सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सेक्योरिटी क्यों दी जा रही है ? सवाल ये होना चाहिए कि ग़ज़ा के इन 21 हज़ार से ज़्यादा बच्चों की हिफ़ाज़त के बारे में कौन सोचेगा?
हिंद रजब की कहानी से पूरी दुनिया को रुला दिया
ग़ज़ा के उन नामों में एक नाम है हिंद रजब. सिर्फ़ पांच साल की बच्ची 29 जनवरी 2024 को वो अपने घरवालों के साथ ग़ज़ा सिटी से निकलने की कोशिश कर रही थी. उसकी 15 साल की रिश्तेदार लयान भी उसके साथ थी. गाड़ी पर गोलीबारी हुई. घर के दूसरे लोग मारे गए और हिंद गाड़ी में फंसी रह गई. उसने फ़िलिस्तीन रेड क्रिसेंट को फोन किया. मदद मांगी. डर की बात कही, और कई घंटे तक बचाए जाने का इंतज़ार करती रही. बाद में हिंद, उसके घरवालों और मदद के लिए भेजे गए दो पैरामेडिक्स की डेड बॉडी मिली. यूनाइटेड नेशन्स की जांच में इस पूरे दर्दनाक हादसे की तफ़सील दर्ज है, और आज अगस्त 2026 में, इज़राइली फ़ौज ने माना है कि उसके फ़ौजियों ने उस कार पर गोली चलाई थी जिसमें हिंद और उसके घर के लोग मौजूद थे और इस मामले में क्रिमिनल जांच शुरू की गई है. तो फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सिक्योरिटी क्यों दी गई? सवाल ये होना चाहिए कि हिंद रजब की मदद के लिए भेजी गई एम्बुलेंस भी सेफ़ क्यों नहीं थी.
नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की
नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की थी. उन्होंने ये भी कहा कि ख़तरे की वजह से सेक्योरिटी ज़रूरी है. उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन-सा बेटा निशाने पर था या कोशिश कब और किस तरह हुई ? अब यहां पर दुनिया के हर बाप के दिल में सवाल उठेगा कि अगर किसी बच्चे की जान को ख़तरा है तो सेक्योरिटी दीजिए. ज़रूर दीजिए. हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं. हम तो ये चाहते हैं कि वो बच्चा सलामत रहे, लेकिन क्या यही उसूल हिंद रजब पर लागू नहीं होना चाहिए था. क्या यही उसूल रीम पर लागू नहीं होना चाहिए था. क्या यही उसूल मिनाब की महदिस, हना, ज़हरा और 168 बच्चों पर लागू नहीं होना चाहिए था. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सेक्योरिटी क्यों दी जा रही है. सवाल ये होना चाहिए कि उन बच्चों की जान और जहान के लिए क्यों नहीं सोचा गया.
तो नेतन्याहू साहब हम दुआ करते हैं कि आपका बेटा महफ़ूज़ रहे.कोई मां-बाप अपने बच्चे को खोने का दर्द न देखे, लेकिन इसी दुआ के साथ एक सवाल भी है जिस तरह आपको अपने बेटे की जान की फिक्र है; उसी तरह उन मां-बाप को भी अपने बच्चों की जान की फिक्र थी.जिस तरह आपको डर है कि ईरान आपके बेटे को निशाना बना सकता है. उसी तरह ग़ज़ा के मां-बाप को डर था कि अगला बम उनके घर पर गिर सकता है. जिस तरह आपके बेटे के लिए सेक्योरिटी की मांग की जाती है, उसी तरह मिनाब के बच्चों के लिए भी सेक्योरिटी की मांग होनी चाहिए थी?