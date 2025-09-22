फिलिस्तीन को मान्यता देने पर भड़के नेतन्याहू, आतंकवाद को इनाम देने का लगाया इल्जाम

Palestine News: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के फैसले पर कड़ा विरोध किया है. दरअसल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बीते रविवार (21 सितंबर) को अधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया और टू-स्टेट समाधान को व्यापक तौर पर आगे बढ़ाने की बात कही. इस पर बेंजामिन नेतान्याहू ने साफ तौर पर कहा कि यहां कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा.

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के इस कदम की निंदा की है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वह अपनी अमेरिकी यात्रा से लौटने के बाद इन देशों को जवाब देंगे.

फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देना आतंकवाद को इनाम देने जैसा है- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा कि यहां कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के बीच में एक आतंकवादी राज्य को थोपने के प्रयास का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा. नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर इल्जाम लगाया कि वे फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं.

फिलिस्तीन को मान्यता देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनियों और इजरायली लोगों के लिए शांति की आशा फिर से जगाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमास को इनाम नहीं दिया गया है. वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कर्नी ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का इशारा जुलाई के आखिर में दे दिया था.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का मकसद टू-स्टेट समाधान को आगे बढ़ाना है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की सरकार में हमास के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.