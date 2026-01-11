Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldग़ज़ा नरसंहार की लपटों से हिली नेतन्याहू का कुर्सी, इजरायली पुलिस ने करीबी पर कसा शिकंजा

ग़ज़ा नरसंहार की लपटों से हिली नेतन्याहू का कुर्सी, इजरायली पुलिस ने करीबी पर कसा शिकंजा

Benjamin Netanyahu Close Aide Arrested: ग़ज़ा युद्ध से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं के लीक मामले में जांच को प्रभावित करने के आरोप में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को हिरासत में लिया गया. इस मामले में नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन की भूमिका सामने आई है, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि नेतन्याहू के करीबी ने ग़ज़ा में नरसंहार के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की और हमास के खिलाफ झूठा प्रोपैगेंडा खड़ा किया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:28 PM IST

बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन (बाएं) गिरफ्तार (फाइल फोटो)
बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन (बाएं) गिरफ्तार (फाइल फोटो)

Israel News: ग़ज़ा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार, देश के भीतर बढ़ते विरोध और भ्रष्टाचार के पुराने मामलों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. इस बार वजह खुद उनके सबसे करीबी अफसर से जुड़ा मामला है, जिसने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को नई परेशानी में डाल दिया है.

इतवार (11 जनवरी) को इजरायली पुलिस ने नेतन्याहू के मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को हिरासत में ले लिया. उन पर आरोप है कि ग़ज़ा युद्ध के दौरान लीक हुई संवेदनशील सैन्य जानकारियों की जांच में उन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह मामला उसी वक्त से जुड़ा है जब ग़ज़ा जंग चल रही था और कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी मीडिया तक पहुंच गई थीं.

नेतन्याहू के करीबी पर गंभीर आरोप
इजरायली मीडिया यह भी बता रहा है कि त्जाची ब्रेवरमैन को जल्द ही ब्रिटेन में इजरायल का अगला राजदूत बनाया जाना था, ऐसे में उनकी हिरासत से सरकार की काफी किरकिरी हो रही है. इस पूरे विवाद की जड़ में नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन हैं. फेल्डस्टीन ने आरोप लगाया है कि ब्रेवरमैन ने उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, जो ग़ज़ा जंग के दौरान विदेशी मीडिया, खासतौर पर जर्मन अखबार Bild को सैन्य सूचनाएं लीक होने के मामले में चल रही थी. 

इजरायली पुलिस ने हिरासत के बाद इतवार को ब्रेवरमैन के घर की तलाशी भी ली. अब पुलिस फेल्डस्टीन से इस मामले में ब्रेवरमैन की भूमिका को लेकर पूछताछ कर सकती है. फेल्डस्टीन पहले से ही 'कतरगेट' नाम के एक विवाद में भी फंसे हुए हैं. इस मामले में आरोप है कि कतर ने उन्हें और नेतन्याहू के कुछ और करीबी लोगों को इजरायल में खाड़ी देशों की छवि बेहतर दिखाने के काम के लिए रखा था.

ग़ज़ा नरसंहार के लिए बनाया माहौल
सितंबर 2024 में एली फेल्डस्टीन ने इजरायली सेना का एक गोपनीय दस्तावेज जर्मन अखबार Bild को लीक कर दिया था. बाद में इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ केस चला. इस दस्तावेज के ज़रिये यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमास सीजफायर नहीं चाहता है. इससे नेतन्याहू के उस दावे को ताकत मिलती थी कि 7 अक्तूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों को बातचीत से नहीं, बल्कि सैन्य दबाव से ही छुड़ाया जा सकता है.

इजरायल के सरकारी चैनल KAN को दिए इंटरव्यू में फेल्डस्टीन ने बताया कि लीक के तुरंत बाद ब्रेवरमैन ने उनसे मिलने को कहा था. उनके मुताबिक, ब्रेवरमैन ने कहा था कि सेना इस मामले की जांच कर रही है और वह इस जांच को रुकवा सकते हैं. इसी इंटरव्यू में फेल्डस्टीन ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को इस लीक की जानकारी थी और वह इस दस्तावेज का इस्तेमाल जंग के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में करना चाहते थे.

राजदूत की नियुक्ति रोकने की मांग
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेवरमैन से पूछताछ शुरू होते ही इजरायल की सियासत गरमा गई है. विपक्षी नेता यायर लैपिड ने मांग की कि ब्रिटेन में राजदूत के रूप में ब्रेवरमैन की नियुक्ति तुरंत रोकी जाए. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 'कतरगेट' मामले में नए खुलासों के बाद ब्रेवरमैन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना गलत है. लैपिड का कहना है कि जिस शख्स पर एक गंभीर सुरक्षा जांच में रुकावट डालने का शक हो, उसे यूरोप के एक बड़े देश ब्रिटेन में इजरायल का प्रतिनिधि बनाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है.

यह भी पढ़ें: Iran: ट्रंप की गीदड़ भभकी पर गरजे अयातुल्ला खामनेई, बोले- US-इजरायल 40 साल से...

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

