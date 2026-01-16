ईरान के खौफ में नेतन्याहू ने ट्रंप को घुमाया फोन, तेहरान पर हमला रोकने की अपील

Iran Israel Tension: ईरान में कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसक हो गए थे. अलग-अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सरकारी दफ्तरों, पब्लिक प्रॉपर्टी और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया. हालात बेकाबू होते देख ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई की और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया. हिंसा में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ आम नागरिकों के भी मारे जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे देश में तनाव और बढ़ गया.

तेहरान का दावा है कि यह हिंसा सिर्फ अंदरूनी असंतोष का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक विदेशी साजिश है. ईरानी सरकार के मुताबिक, CIA और मोसाद के एजेंट भीड़ में घुसकर निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अशांति भड़का रहे हैं. ईरानी अधिकारियों ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है. इस बीच, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी. वहीं, अमेरिका ने कथित तौर पर हमले के लिए एक पूरा प्लान भी तैयार कर लिया. जवाब में ईरान ने इजरायल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दी कि तेहरान पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर में अपने एक मिलिट्री बेस से सैनिकों और मिलिट्री इक्विपमेंट को हटाने का आदेश दिया. इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी पल ईरान पर हमला कर सकता है. लेकिन, अमेरिका ने हमला नहीं किया और ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं. इस बीच, ऐसी अटकलें लगाई गईं कि मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम देशों ने ट्रंप पर हमला न करने का दबाव डाला था. हालांकि, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कुछ अरब नेताओं ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी.

नेतन्याहू ने ट्रंप से हमले न करने की थी अपील

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वे फिलहाल ईरान पर किसी भी संभावित अमेरिकी हमले को टाल दें. एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि मिलिट्री एक्शन प्लान में देरी की जानी चाहिए. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने बाद में पुष्टि की कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, हालांकि बातचीत का कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं किया गया.

अरब देशों ने ट्रंप से की थी ये गुजारिश

वहीं, एक खाड़ी अरब अधिकारी ने अमेरिकी अखबार को बताया कि अमेरिकी सहयोगी कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र के सीनियर अधिकारी भी पिछले कई दिनों से ट्रंप प्रशासन से ईरान पर हमला न करने का आग्रह कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि ऐसा कदम एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकता है. पहले की रिपोर्टों में संकेत दिया गया था कि चार अरब देशों के नेताओं ने ट्रंप को हमला करने से रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास किया था.

इजरायल को ईरान ने दी थी धमकी

इससे पहले, ट्रंप ने ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों की कथित सामूहिक हत्याओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है. इस बीच, ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इजरायल पर जवाबी कार्रवाई करेगा.

इजरायल को हुआ था भारी नुकसान

गौरतलब है कि 2025 में ईरान और इजरायल के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था. यह युद्ध 12 दिनों तक चला. इस दौरान दोनों देशों ने एक-दूसरे पर भारी सैन्य हमले किए. ईरान ने इजरायल के कई प्रमुख सैन्य ठिकानों और अड्डों को तबाह कर दिया. तेहरान द्वारा दागी गई जानलेवा मिसाइलों से इजरायल को गंभीर नुकसान हुआ. इसके अलावा ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ. रक्षा एक्सपर्ट का मानना ​​है कि इसी अनुभव के आधार पर इजरायल अभी ईरान पर किसी भी नए हमले से बचने की कोशिश कर रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका से संयम बरतने की अपील कर रहा है.