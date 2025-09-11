कतर पर फिर होगी बमों की बारिश? नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी हमास
Israel Threaten Qatar: इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर समेत अन्य अरब देशों को सीधी धमकी दी है. उन्होंने कहा कि कतर हमास को पनाह देता है और इजरायल के दुश्मन जहां भी छिपे होंगे, वहां तक इजरायल पीछा करेगा. गौरतलब है कि हमास के कुछ लीडर्स कतर के अलावा लेबनान, ईरान और तुर्की में भी रहते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:56 AM IST

Israel Threaten Qatar: कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली वायु सेना ने भीषण बमबारी की. इस हमले में हमास के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें 5 हमास के सदस्य और 1 कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है. वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते बुधवार को एक बार फिर कतर समेत अन्य अरब देशों को खुली चेतावनी देते हुए हमला करने की बात कही है. नेतन्याहू ने कतर पर हमास के लीडर्स को पनाह देने और आतंकवाद का पोषण करने का इल्जाम लगाया. 

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का जिक्र करते हुए कतर को धमकी दी. नेतन्याहू ने कतर को संदेश दिया कि इजरायल पर हमले करने वाले जिम्मेदारों को कतर से बाहर निकाल दो और उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ. वरना, इजरायल खुद ऐसा करेगा. नेतन्याहू ने हमास द्वारा इजरायल पर किए हमले की तुलना अमेरिका पर हुए 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले से किया.

अमेरिका ने जैसे अल-कायदा का पीछा किया, वैसे ही इजरायल हमास का पीछा करेगा
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने अपने देश के उपर 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह अल कायदा नेताओं का पीछा किया था, उसी तरह इजरायल भी हमास के नेताओं का पीछा करेगा. नेतन्याहू के इन बयानों के बाद सीजफायर और समझौते की बात बेईमानी और झूठी लगने लगती है. 

दुनिया को इजरायल की करनी चाहिए तारीफ- नेतन्याहू
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब अमेरिका ने अल कायदा के लीडर्स को मारने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमले किए, तब किसी भी देश ने अमेरिकी की आलोचना नहीं की. बल्कि अल कायदा के लीडर्स को मारने के लिए अमेरिका की सराहना की गई. इसी तरीके इजरायल भी हमास के नेताओं का पीछा करेगा और दुनिया को इजरायल की तारीफ करनी चाहिए. 

कतर पर इजरायल का गंभी इल्जाम
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कतर पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कतर आतंकवाद का पोषण करता है. नेतन्याहू ने कहा कि कतर हमास के नेताओं को पनाह देता है, उन्हें धन मुहैया कराता है और उसके नेताओं को आलीशान विला और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है. उन्होंने कतर पर इजरायली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी देश को आतंकवादियों को पनाह देने का अधिकार नहीं है. आखिर में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के दुश्मन जहां भी छिपे होंगे, इजरायल उनका पीछा करेगा.

