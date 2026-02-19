नई दिल्ली: पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यनयाहू को बल्ड कैंसर हो गया है, और वो भी कैंसर अपने चौथे स्टेज में है. इस स्टेज में पहुँचने पर कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता है, और रोगी को हर हाल में मरना पड़ता है. इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर होना एक वैश्विक खबर और घटना हो सकती है.

नेतन्याहू को ब्लड कैंसर होने का दावा X, instagram और Facebook पर किया जा रहा है, जिसमें कई पोस्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू की हालत "क्रिटिकल" हालत में है.

हालांकि, इस बात का कोई भरोसेमंद सबूत या ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि नेतन्याहू को ब्लड कैंसर है. आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी जानकारी नेतन्याहू के ऑफिस से जारी नहीं की गई है.

किसी भी जाने-माने न्यूज़ आउटलेट ने यह रिपोर्ट नहीं है कि नेतन्याहू को ब्लड कैंसर हुआ है. 15 फरवरी, 2026 को, नेतन्याहू ने मेजर अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स के कॉन्फ्रेंस को खिताब किया था, जिसमें वह कहीं से भी बीमार या क्रिटिकल हालत में नहीं लग रहे थे, जैसा कि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है. हालांकि,नेतन्याहू को सिर्फ फिजिकल तौर पर देखकर उनकी हेल्थ के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है.

Google News पर 'नेतन्याहू' और 'कैंसर' सर्च करने पर इज़राइली प्रधानमंत्री के बारे में पुरानी हेल्थ कवरेज सामने आ रही है. दिसंबर 2024 में, इज़राइली न्यूज़ आउटलेट, 'द जेरूसलम पोस्ट' ने कहा कि नेतन्याहू ने प्रोस्टेट हटाने की सर्जरी करवाई थी, जब उन्हें बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता चला था. उनके ऑफिस ने कथित तौर पर उस वक़्त कहा था कि उन्हें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मिल राह है जिससे इन्फेक्शन सफलतापूर्वक खत्म हो गया है.

फरवरी 2025 में, नेतन्याहू के ऑफिस ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की, जिसे 'द जेरूसलम पोस्ट' ने कवर किया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि, ऑनलाइन अफवाहों के उलट, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने जुलाई 2023 में पेसमेकर इम्प्लांटेशन करवाया था, और 2024 की जांच में पता चला कि वह इस पर निर्भर नहीं थे.

google ने कहा है कि इस दावे पर जवाब के लिए उनके ऑफिस से संपर्क कर रहे हैं, और अगर हमें कोई जवाब मिलता है तो हम इस स्टोरी को अपडेट करेंगे. वेरिफाइड जानकारी की कमी को देखते हुए, google ने इस दावे को अनरेट कर दिया है.

गौरतलब है कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए नेतन्याहू इस वक़्त मुस्लिम world में सबसे बड़े अपराधी माने जा रहे हैं, इसी का फायदा लेने के लिए कुछ लोग और संचार इकाई नेतन्याहू के कैंसर की फर्जी और फेक स्टोरी चला रहे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा लाइक्स और शेयर की वजह से ज्यादा पैसे मिल सके. आप इन दावों पर भरोसा बिलकुल न करें.

