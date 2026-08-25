/ग़ज़ा के बाद वेस्ट बैंक में भी कहर, इजरायली सेटलर्स के हमले 63% बढ़े; हजारों किलोमीटर जमीन पर जमाया कब्जा

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Palestine Violence 2026: ग़ज़ा में लाखों लोगों का खून बहाने के बाद अब नेतन्याहू हुकूमत के कत्ल और तशद्दुद का दायरा कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत फिलिस्तीन के दीगर हिस्सों में भी फैलता जा रहा है. कम से कम वहां सामने आ रहे आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. साल 2026 के शुरुआती सात महीनों में इजरायली सेटलर्स की तरफ से फलस्तीनी इलाकों में हमलों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है. इसमें कई लोगों की जान चली गई, और बेगुनाह लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा.
इस साल जनवरी से जुलाई 2026 के बीच इजरायली सेटलर्स के जरिये फिलिस्तीनियों पर 4,113 हमलों के मामले सामने आए है. जबकि पिछले साल 2025 इस मुद्दत के दौरान 2524 हमलों के मामले सामने आए थे. यानी एक साल में 1,589 हमले ज्यादा हुए और इनमें करीब 63 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया.
यह आंकड़ा फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) से जुड़े इदारों ने जारी किया है. ऑर्गनाइजेशन ने सोमवार (25 अगस्त) को जारी अपने बयान में कहा कि 2026 के दौरान हर महीने दर्ज किए गए हमलों की संख्या पिछले साल के उसी महीने से ज्यादा रही. फलस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा ने भी कमीशन के हवाले से इन घटनाओं की तस्दीक की है. वॉल एंड सेटलमेंट रेजिस्टेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेटलर्स सिर्फ हमले ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेस्ट बैंक का 42 फीसदी हिस्सा और फिलिस्तीन के अलग-अलग हिस्सों की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुके हैं.
PLO के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून और जुलाई में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए. जून 2026 में इजरायली सेटलर्स के जरिये 748 हमले किए गए, जबकि जून 2025 में यह संख्या 442 थी. जुलाई में हमलों का आंकड़ा और ऊपर पहुंचकर 798 हो गया, जबकि पिछले साल जुलाई में इजरायली सेटलर्स चरमपंथियों ने 466 हमले किए थे. यानी गर्मियों के इन दो महीनों में ही फिलिस्तीनी आबादी पर हमलों का सिलसिला बेहद बढ़ गया.
कमीशन का कहना है कि इसे महज अलग-अलग घटनाओं की एक कड़ी मानना सही नहीं होगा. PLO से जुड़ी तंजीमों के मुताबिक, यह इजरायली हुकूमत के जरिये पैदा किए गए ऐसे माहौल का नतीजा है, जिसमें सियासी, तहफ्फुज और कानूनी सतह पर फिलिस्तीन की जमीनों पर गैर-कानूनी ढंग से बसने वालों को इसकी खुलू छूट मिल रही है. कमीशन का दावा है कि साल 2022 के आखिरी में इजरायल में राइटविंग्स की अगुवाई वाली हुकूमत बनने के बाद इस तरह के मामलों में तेजी आई है.
कमीशन के मुताबिक, जबरन कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नई इजरायली बस्तियों और खास तौर पर चरवाहों के लिए बनाए जा रहे ठिकानों का फैलाव इस तशद्दुद को बढ़ाने वाले अहम वजहों में शामिल है. इसके अलावा सेटलर्स को हथियार दिए जाने और उनमें से कुछ लोगों को सिक्योरिटी दस्तों में शामिल किए जाने का भी इल्जाम लगाया गया है. कमीशन का कहना है कि इन लोगों को इजरायली फौज की सिक्योरिटी मिलने और जवाबदेही न होने से हालात और बिगड़े हैं.
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन ने इजरायली फौज और सेटलर्स के बीच गठजोड़ और तालमेल बढ़ने का इल्जाम लगाया. PLO के मुताबिक, दोनों के बीच बढ़ता मेल-जोल फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन तक पहुंच से रोकने और उनके इलाकों पर कंट्रोल करने में मदद मिल रही है. यानी जमीन पर सिर्फ हमले नहीं हो रहे, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने ही इलाकों में रहना और अपनी जमीन तक पहुंचना भी मुश्किल बनाया जा रहा है.
PLO ने ग्लोबल सतह पर कमजोर रोक-टोक और जवाबदेही की कमी को भी फिलिस्तीनियों पर बढ़ते तशद्दुद और उनकी जमीनों पर कब्जा करना एक अहम वजह बताई जा रही है. उसका कहना है कि सेटलर्स का तशद्दुद अब छिटपुट हमलों तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि इसे फलस्तीनी इलाकों की भौगोलिक तस्वीर बदलने और वहां रहने वाली आबादियों को कमजोर करने, उन्हें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करने के एक ऑर्गनाइज्ड टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.