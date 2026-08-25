Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /ग़ज़ा के बाद वेस्ट बैंक में भी कहर, इजरायली सेटलर्स के हमले 63% बढ़े; हजारों किलोमीटर जमीन पर जमाया कब्जा

ग़ज़ा के बाद वेस्ट बैंक में भी कहर, इजरायली सेटलर्स के हमले 63% बढ़े; हजारों किलोमीटर जमीन पर जमाया कब्जा

Israel Settler Attacks Palestine: साल 2026 के पहले सात महीनों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सेटलर्स के हमलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है. बीते साल के मुकाबले इस साल फिलिस्तीनी इलाकों में सेटलर्स के हमलों में 63 फीसदी बढ़ गया है. PLO से जुड़े कमीशन ने बढ़ती तशद्दुध के पीछे बस्तियों के विस्तार, सेटलर्स को हथियार देने और जवाबदेही की कमी को जिम्मेदार बताया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 25, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:39 PM IST
ग़ज़ा के बाद वेस्ट बैंक में भी कहर, इजरायली सेटलर्स के हमले 63% बढ़े; हजारों किलोमीटर जमीन पर जमाया कब्जा
Image Credit: (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गज़ा में किया 22 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; अपने बेटे की जान पर बनी तो डर गए नेतन्याहू
2
3
4
5