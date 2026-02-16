ग़ज़ा में जुल्म की इंतहा; इजरायली फौजी के जरिये हत्या और रेप करने की बात सुन सहम उठी दुनिया!

Gaza Human Rights Violations: ग़ज़ा पट्टी, दुनिया का वह हिस्सा है, जहां इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है. बीते कुछ सालों में अमेरिकी संरक्षण में फिलिस्तीन पर इजरायली हमले बढ़ गए हैं. बीते दो सालों से ज्यादा वक्त में इजरायली फौज ने ग़ज़ा में 70 हजार से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और यहां की 90 फीसदी से ज्यादा बुनियादी ढांचों को नेस्तानाबूद कर दिया. इजरायली फौज (IDF), बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर युद्ध अपराध के आरोप हैं और फिलिस्तीन से आने वाली तस्वीरें इसको बयां करती हैं.

इसी बीच एक कथित बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. इस वीडियो ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ग़ज़ा में युद्ध अपराधों को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है. इस वीडियो में एक IDF सैनिक की ओर दिए गये बयान ने लोगों चौंका दिया. वीडियो में सैनिक कथित तौर पर ग़ज़ा में की जा रही हिंसा और यौन अपराधों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुतातबिक, 13 फरवरी को 'डेविडसन अमेरिका' नाम के एक अमेरिकी लाइवस्ट्रीमर के जरिये करीब तीन मिनट की वीडियो अपलोड की गई है. इस वीडियो क्लिप में एक अमेरिकी और IDF के एक फौजी के बीच बातचीत दिखाई गई है. वीडियो में अमेरिकी शख्स, इजरायली फौज के जवान से पूछता है कि क्या वह ग़ज़ा में है. जब सैनिक इसकी पुष्टि करता है, तो वह कैमरे पर ग़ज़ा दिखाने की मांग करता है.

सैनिक कैमरा घुमाते हुए कथित तौर पर कहता है, "तुम ग़ज़ा देखना चाहते हो? हैरान मत होना, यहां कोई घर नहीं बचा है. सब बराबर हो चुका है." यह देखकर अमेरिकी लाइवस्ट्रीमर हैरान होते हुए कहता है, "तुम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को मार दिया." इस पर सैनिक जवाब देता है, "फालतू खबरें सुनना बंद करो." इतना ही नहीं, ADF फौजी एक लिफाफे से फोटो निकालकर दिखाता है, जिसमें वह दावा करता है कि एक फिलिस्तीनी बच्चा हथियार पकड़े हुए है.

IDF का फौजी कहता है कि उसने यह तस्वीर यहां के एक घर से ली है और फोटो पर लिखे अरबी अंकों को उसकी प्रामाणिकता का सबूत बताता है. बातचीत आगे बढ़ती है तो अमेरिकी शख्स कहता है, "देखो तुमने ग़ज़ा के साथ क्या किया? तुमने बहुत सारी औरतों और बच्चों को मार दिया." इस पर IDF फौजी जवाब देता है, "फिक्र मत करो. हम उनके (फिलिस्तीनियों) साथ रेप भी करते हैं." इस बात को IDF फौजी कई बार दोहराता है. यह सुनकर लाइवस्ट्रीमर हैरानी जताते हुए कहता है कि "मैं अभी कह रहा हूं. अमेरिका ने तुम्हारा समर्थन बंद कर दिया, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा." इसके जवाब में यहूदी फौजी कहता है, "तुम्हारी समस्या पता है क्या है? तुम्हारा राष्ट्रपति ट्रंप है, बेवकूफ."

